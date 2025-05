Notifiche digitali per multe e bolli auto: come funziona il nuovo sistema SEND

Via alle comunicazioni a valore legale tramite l’App IO e il sito notifichedigitali.it: meno carta, meno costi e più efficienza

Il Servizio Notifiche Digitali (SEND), operativo da luglio 2023 e sviluppato da PagoPA in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha avviato una vera rivoluzione nella gestione delle comunicazioni a valore legale. Multe, accertamenti di tributi e bolli auto vengono ora notificati in formato digitale, con risparmi significativi per cittadini e amministrazioni.

Il sistema, accessibile tramite l’app IO e il sito notifichedigitali.it, consente di ricevere direttamente sul proprio smartphone o via PEC gli atti amministrativi, evitando ritardi e costi di postalizzazione. L’invio tradizionale su carta è ancora previsto solo per chi non dispone di un domicilio digitale.

Attualmente sono circa 4.800 gli enti pubblici attivi su SEND, con oltre 14,7 milioni di notifiche inviate. Tra queste, spiccano i 5,8 milioni relativi ai bolli auto non pagati e i 3,7 milioni di sanzioni del Codice della Strada.

Accedere a SEND è semplice: basta attivare il servizio sull’app IO o autenticarsi con SPID o CIE sul portale dedicato, dove si può scegliere di ricevere le notifiche tramite PEC, e-mail o SMS. In caso di mancata adesione al digitale, il cittadino riceverà un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) cartaceo con un QR code per consultare online i documenti.

Per chi non ha accesso a internet, è possibile ottenere una copia cartacea della notifica in uno dei 4.000 Punti di Ritiro SEND, presentando l’AAR, un documento e il codice fiscale. Il costo del servizio è di 1,4 euro.

Il nuovo sistema contribuisce a ridurre tempi, costi e margini di errore, e si inserisce nei cosiddetti “Servizi RADD”, pensati per abbattere il digital divide. Le associazioni dei consumatori, tra cui Asaps e Assoutenti, ne hanno evidenziato i benefici in termini di trasparenza e risparmio, soprattutto in un periodo di rincari postali.

Con l’adozione di SEND, la pubblica amministrazione compie un passo concreto verso la digitalizzazione, rendendo più efficiente e sostenibile il rapporto tra Stato e cittadini.

(con fonte AdnKronos)