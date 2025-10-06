Superluna ottobre 2025, quando ammirare l’enorme Luna del raccolto

Connect with us

Superluna ottobre 2025, il 7 del mese torna la spettacolare Luna piena al perigeo

Superluna ottobre 2025, 6 ott. 2025 – La Luna aprirà il mese con uno spettacolo astronomico tanto atteso dagli appassionati di cielo e stelle. Il fenomeno della Superluna, che si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, sarà visibile domani martedì 7 ottobre alle ore 5.48.

In quel momento, il nostro satellite naturale si troverà a circa 362mila chilometri dalla Terra, la distanza più ravvicinata rispetto alla media di 384mila chilometri. Questo farà apparire la Luna leggermente più grande e luminosa rispetto al solito.

Durante il perigeo, la Luna piena può apparire fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa. Se le variazioni sono meno significative, l’effetto risulta meno evidente a occhio nudo, ma per gli esperti resta comunque un fenomeno astronomico suggestivo.

La Superluna ottobre 2025 è stata soprannominata “Luna del raccolto”, in quanto coincide con il plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno (22-23 settembre). Un tempo era associata ai cicli agricoli e al periodo del raccolto, da cui deriva il nome tradizionale.

