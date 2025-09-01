Bonus sociali, dal 2025 sconti anche sulla Tari

Connect with us

Elettricità, gas, acqua e rifiuti: le nuove regole per accedere alle agevolazioni Arera

Dal prossimo anno i bonus sociali per il disagio economico si estendono anche alla tassa rifiuti. L’agevolazione, pari al 25% della Ta.Ri., si aggiunge agli sconti già previsti per luce, gas e acqua, riconosciuti in automatico in bolletta o tramite rimborsi indiretti per le forniture condominiali.

Secondo Arera, hanno diritto ai bonus le famiglie con Isee fino a 9.530 euro, soglia che sale a 25 mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Le agevolazioni sono cumulabili e spettano sia a chi è titolare di un contratto domestico individuale, sia a chi utilizza impianti condominiali centralizzati. Per ottenerle è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu).

Accanto a queste misure, resta attivo il bonus sociale per disagio fisico, destinato ai nuclei con un componente che utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita. In questo caso lo sconto, che varia da 168 a 544 euro annui, non è automatico e richiede domanda con certificato Asl.

Infine, il decreto “Bollette” ha introdotto un contributo straordinario una tantum di 200 euro sulle forniture elettriche, destinato alle famiglie con Isee fino a 25 mila euro. L’agevolazione è cumulabile con i bonus sociali ed è erogata previa presentazione della Dsu.

Maggiori dettagli e informazioni pratiche sono disponibili sul sito di Arera.

(con fonte AdnKronos)

