Video
-
Roma, arrestato trentenne: 70 kg di droga nascosti in auto “caveau” VIDEO
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
Uno studio italiano svela lingue glaciali su Marte nell’area di Ismenius Lacus
Un team guidato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha individuato ghiaccio superficiale a medie latitudini su Marte, nell’area di Ismenius Lacus. La ricerca, pubblicata sulla rivista Remote Sensing e condotta con il DiceM-Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università d’Annunzio, Inaf e University of Mississippi, rivela morfologie compatibili con lingue glaciali analoghe a quelle terrestri, ma con un’origine diversa.
Lingue glaciali su Marte
Il ghiaccio non deriverebbe da precipitazioni nevose, bensì dalla parziale fusione del permafrost sotterraneo. “Grazie a immagini ad altissima risoluzione e a uno stereoscopio digitale abbiamo osservato in 3D segni di scivolamento del ghiaccio superficiale finora solo ipotizzati”, spiega Marco Moro, ricercatore Ingv.
L’analisi geomorfologica ha mostrato flussi plastici di ghiaccio, con corpi geometrici spigolosi, strutture “a spina di pesce”, fratture e canali con “falsi meandri”, elementi che escludono antichi processi fluviali. I dati climatici satellitari confermano stabilità del ghiaccio tutto l’anno e parziale fusione estiva, a sostegno delle osservazioni.
“Questi risultati migliorano la conoscenza della distribuzione e delle dinamiche del ghiaccio su Marte e offrono nuovi strumenti per le future missioni scientifiche”, aggiunge Adriano Nardi, ricercatore Ingv. Lo studio dimostra il ruolo chiave dell’Ingv nella ricerca planetaria, integrando orbiter, rover e modelli 3D per comprendere il comportamento dell’acqua nello spazio.
LE ULTIME NOTIZIE
Chengdu, Musetti: l’azzuro va in finale, battuto Shevchenko
Putin-Usa: “Pronti a rispondere a ogni minaccia nucleare”
Ilaria Salis, domani il voto in commissione Juri sulla revoca dell’immunità
Caffè Greco, 265 anni di storia: sfratto rinviato, nuova udienza a novembre
Aggredisce il fratello per gelosia del nonno: 20enne arrestato a Giugliano
Ghiaccio superficiale a medie latitudini su Marte
Cyberattacco: ancora disagi negli aeroporti europei
Meteo, tempesta equinoziale: piogge torrenziali e frane tra Lombardia e Liguria
Salone Nautico di Genova, il circuito nazionale punta su giovani e territori
Israele-Palestina, Tel Aviv respinge riconoscimento da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
In Evidenza23 ore ago
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina
-
Meteo22 ore ago
Estate al termine, allerta maltempo su Nord e Centro Italia
-
Flash22 ore ago
Trento, muore base jumper sul Monte Mezza
-
Sport24 ore ago
Musetti in semifinale a Chengdu: battuto Basilashvili in 2 set
You must be logged in to post a comment Login