Uno studio italiano svela lingue glaciali su Marte nell’area di Ismenius Lacus

Un team guidato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha individuato ghiaccio superficiale a medie latitudini su Marte, nell’area di Ismenius Lacus. La ricerca, pubblicata sulla rivista Remote Sensing e condotta con il DiceM-Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università d’Annunzio, Inaf e University of Mississippi, rivela morfologie compatibili con lingue glaciali analoghe a quelle terrestri, ma con un’origine diversa.

Lingue glaciali su Marte

Il ghiaccio non deriverebbe da precipitazioni nevose, bensì dalla parziale fusione del permafrost sotterraneo. “Grazie a immagini ad altissima risoluzione e a uno stereoscopio digitale abbiamo osservato in 3D segni di scivolamento del ghiaccio superficiale finora solo ipotizzati”, spiega Marco Moro, ricercatore Ingv.

L’analisi geomorfologica ha mostrato flussi plastici di ghiaccio, con corpi geometrici spigolosi, strutture “a spina di pesce”, fratture e canali con “falsi meandri”, elementi che escludono antichi processi fluviali. I dati climatici satellitari confermano stabilità del ghiaccio tutto l’anno e parziale fusione estiva, a sostegno delle osservazioni.

“Questi risultati migliorano la conoscenza della distribuzione e delle dinamiche del ghiaccio su Marte e offrono nuovi strumenti per le future missioni scientifiche”, aggiunge Adriano Nardi, ricercatore Ingv. Lo studio dimostra il ruolo chiave dell’Ingv nella ricerca planetaria, integrando orbiter, rover e modelli 3D per comprendere il comportamento dell’acqua nello spazio.

