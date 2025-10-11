Elezioni regionali Toscana 2025: Giani, Tomasi e Bundu in corsa per la presidenza

Elezioni regionali Toscana 2025, al voto domani domenica 12 dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15
La Regione Toscana andrà al voto domenica 12 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15, per eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 26 e lunedì 27 ottobre, come indicato sul sito del Viminale.
Elezioni regionali Toscana: oltre tre milioni di persone al voto
Saranno oltre 3 milioni gli elettori toscani chiamati alle urne per scegliere il prossimo governatore. A contendersi la guida della Toscana sono tre candidati: Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del campo largo di centrosinistra; Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra; e Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che unisce Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile.
La sfida elettorale si preannuncia aperta e di grande rilevanza politica, con il centrosinistra che punta alla riconferma e il centrodestra deciso a conquistare una delle ultime regioni storicamente rosse d’Italia.
(con fonte AdnKronos)
