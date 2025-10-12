Barcolana 57 a Trieste: Arca vince, mare e storia protagonisti

Trieste celebra la grande vela con record di partecipanti e il pensiero va all’Amerigo Vespucci e al suo giro del Mondo

Trieste ha ospitato oggi la Barcolana 57, la storica regata che ha visto in acqua 1.865 barche al colpo di cannone delle 10:30, un numero record dal 2019. La grande competizione ha consacrato Arca, condotta da Furio Benussi, vincitrice per la terza volta consecutiva. Al secondo posto si è classificata Marta 07, con a bordo la figlia di Benussi, Marta, e il fratello Gabriele.

La vigilia della Coppa d’Autunno ha registrato una straordinaria partecipazione a terra: decine di migliaia di persone hanno visitato il Villaggio della regata, ammirato le barche ormeggiate e partecipato agli eventi e spettacoli organizzati. Il presidente della SVBG, Mitja Gialuz, ha commentato: “I numeri in mare rappresentano il record del post pandemia, decisamente in crescita. Oggi saranno più di 15.000 le persone sulle barche, mentre a terra la partecipazione supera ogni previsione”.

Tra gli iscritti spiccava anche il campione neozelandese Dean Barker, regatante a bordo dell’RC44 Tangaroa. L’evento conferma la Barcolana come momento di festa e celebrazione della vela, con grande attenzione alla sicurezza e all’uso dei salvagenti, soprattutto per bambini e minorenni.

Quando si parla di vela, il pensiero va anche all’Amerigo Vespucci, che ha completato il suo giro del mondo da luglio 2023 a giugno 2025. Proprio al rientro in Italia, la prima tappa nel mare del bel paese è stata Trieste. L’impresa è raccontata nel libro “Vespucci’s Angels”, che narra le navigazioni, gli equipaggi e le sfide affrontate durante la circumnavigazione, da un punto di vista “particolare”. La Barcolana diventa così non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di celebrazione della storia e delle eccellenze della navigazione italiana.

