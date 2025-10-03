Meteo Italia, tregua breve prima della perturbazione dal Nord Europa

– Sole e venti freddi fino a sabato, peggioramento domenica con piogge e neve –

Meteo Italia 3 ott. 2025 – Dopo giorni di maltempo, l’Italia vivrà una breve tregua atmosferica tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, con una prevalenza di sole su gran parte del Paese. Lo conferma il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, che segnala tuttavia venti freddi dai quadranti settentrionali e temperature notturne e mattutine inferiori alle medie climatiche, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.

Meteo Italia, sole e venti freddi: la stabilità prima del peggioramento

Durante la giornata di venerdì e sabato l’alta pressione garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud, ma le correnti settentrionali manterranno il clima piuttosto fresco, con valori termici al di sotto della media stagionale. Le zone maggiormente interessate dal freddo saranno quelle interne del Centro-Sud, dove il primo mattino e la notte risulteranno particolarmente rigidi.

Arrivo della perturbazione: domenica 5 ottobre

Il cambiamento del tempo è previsto a partire dalla notte tra sabato e domenica 5 ottobre, quando una profonda area di bassa pressione proveniente dalla Penisola Scandinava convoglierà masse d’aria polare verso l’Europa centro-meridionale. Questo fronte freddo determinerà un marcato peggioramento del meteo anche sul bacino del Mediterraneo.

Piogge e temporali su Nord e Centro

Nella prima fase, le piogge interesseranno le regioni settentrionali, in particolare Liguria centrale e di Levante, Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Il maltempo si accompagnerà a venti forti dai quadranti settentrionali, con possibili temporali localmente intensi.

Successivamente, il minimo depressionario secondario sui mari italiani estenderà il maltempo verso le regioni centrali e parte del Sud, coinvolgendo Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania.

Meteo Italia, prime nevicate in montagna

Le temperature inferiori alla media favoriranno le prime nevicate sulle Alpi orientali a partire dai 2.000 metri di quota, e lungo la dorsale appenninica sopra i 2.200 metri, in particolare tra Abruzzo e Molise. La combinazione di vento forte e freddo accentuerà il disagio sulle zone esposte.

(con fonte AdnKronos)