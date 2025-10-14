Andrea Sempio cambia difensore, risolto mandato di Lovato

Massimo Lovati costretto a lasciare la difesa di Andrea Sempio; Mario Venditti comparso davanti al Tribunale del Riesame di Brescia

Massimo Lovati non è più il difensore di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. La decisione segue le dichiarazioni sopra le righe dell’avvocato rilasciate nelle scorse settimane in tv e talk show. Sempio comunicherà il nome del nuovo legale venerdì.

Oggi intanto l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari per aver favorito nel 2007 l’archiviazione di Sempio, è comparso davanti al Tribunale del Riesame di Brescia. “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori del mio stipendio”, ha dichiarato spontaneamente.

Il difensore di Venditti, avvocato Domenico Aiello, ha presentato ricorso contro il decreto di sequestro del 26 settembre e ha chiesto la restituzione di cellulare, tre computer e due hard disk sequestrati durante la perquisizione. “Ci vuole senso di responsabilità prima di rovinare la vita delle persone. Non c’è alcuna prova di corruzione”, ha affermato Aiello, presentando voluminose memorie per dimostrare l’inesistenza della presunta corruzione stimata tra i 20-30 mila euro.

Per la procura, rappresentata dalla pm Claudia Moregona, ci sono “sufficienti indizi” per indagare Venditti e procedere con la perquisizione. L’avvocato Aiello ribadisce la necessità di indicare nel decreto il corruttore e il luogo e l’ora della presunta corruzione. I giudici del Riesame si sono riservati: la decisione è attesa entro sabato 18 ottobre.

