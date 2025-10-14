Massimo Lovati costretto a lasciare la difesa di Andrea Sempio; Mario Venditti comparso davanti al Tribunale del Riesame di Brescia
Massimo Lovati non è più il difensore di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. La decisione segue le dichiarazioni sopra le righe dell’avvocato rilasciate nelle scorse settimane in tv e talk show. Sempio comunicherà il nome del nuovo legale venerdì.
Oggi intanto l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari per aver favorito nel 2007 l’archiviazione di Sempio, è comparso davanti al Tribunale del Riesame di Brescia. “Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori del mio stipendio”, ha dichiarato spontaneamente.
Il difensore di Venditti, avvocato Domenico Aiello, ha presentato ricorso contro il decreto di sequestro del 26 settembre e ha chiesto la restituzione di cellulare, tre computer e due hard disk sequestrati durante la perquisizione. “Ci vuole senso di responsabilità prima di rovinare la vita delle persone. Non c’è alcuna prova di corruzione”, ha affermato Aiello, presentando voluminose memorie per dimostrare l’inesistenza della presunta corruzione stimata tra i 20-30 mila euro.
Per la procura, rappresentata dalla pm Claudia Moregona, ci sono “sufficienti indizi” per indagare Venditti e procedere con la perquisizione. L’avvocato Aiello ribadisce la necessità di indicare nel decreto il corruttore e il luogo e l’ora della presunta corruzione. I giudici del Riesame si sono riservati: la decisione è attesa entro sabato 18 ottobre.
LE ULTIME NOTIZIE
Andrea Sempio cambia difensore, risolto mandato di Lovato
Taylor Swift domina la Billboard Hot 100 con tutti i 12 brani di ‘The Life of a Showgirl’
Crollo Ponte Morandi: pm chiede 18 anni per Castellucci per omicidi colposi
Here is the text of the Sharm el-Sheikh Declaration for Peace in Gaza
Povertà assoluta in Italia, oltre 5,7 milioni di persone coinvolte nel 2024
Hamas esegue esecuzioni sommarie a Gaza: pace a rischio
Venezuela, Maria Corina Machado: “Maduro dovrà lasciare il potere”
Israele intensifica pressioni per restituzione ostaggi morti a Gaza
Aggiornamento esplosione a Castel d’Azzano: morti tre carabinieri, 15 feriti
Omicidio di Paolo Taormina, autopsia conferma: ucciso con un colpo alla nuca
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News12 ore ago
Omicidio Garlasco, al Riesame di Brescia l’ex pm Venditti: “Accuse arbitrarie”
-
In Evidenza11 ore ago
Mark Rutte avverte Putin: “Se la Russia attacca la Nato, sarà una guerra diversa”
-
News9 ore ago
Aggiornamento esplosione a Castel d’Azzano: morti tre carabinieri, 15 feriti
-
News9 ore ago
Omicidio di Paolo Taormina, autopsia conferma: ucciso con un colpo alla nuca
You must be logged in to post a comment Login