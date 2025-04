Effetti del divieto italiano sulla pubblicità del gioco d’azzardo

Quando l’Italia ha annunciato il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel 2018, le reazioni degli operatori e dei professionisti del marketing digitale in tutta Europa sono state differenti. Alcuni hanno sostenuto la decisione, parte del cosiddetto “Decreto Dignità”, come una necessità morale di proteggere la società dai pericoli del gioco d’azzardo.

Altri credevano che fosse ipocrita, ma la maggior parte ha aspettato e osservato, guardando per vedere se la decisione avrebbe influenzato le loro industrie e l’intero continente europeo nel tempo.

L’Italia ha adottato un approccio particolarmente aggressivo e severo nei confronti degli operatori e dei clienti di gioco d’azzardo. È la prima nazione all’interno dell’Unione Europea che è stata così severa in questo settore commerciale.

La legge assicura che qualsiasi mezzo di promozione o pubblicità che si riferisce al ‘gioco d’azzardo’ sia completamente bandito. Si tratta di annunci pubblicitari su televisione e radio, inserzioni sui siti web, sponsorizzazione di squadre e contenuti promozionali pubblicati dagli influencer dei social media.

Quasi cinque anni dopo, il settore del gioco d’azzardo online non è affatto convinto dell’efficacia di questo decreto. In particolare per il settore degli operatori di casinò online, il divieto di pubblicità certo non ha fornito ‘uguaglianza’ a tutte le parti interessate all’interno dell’industria. Una marea di piattaforme illegali e non regolamentate è pronta a colpire i clienti frustrati, che si sentono persi a causa della mancanza di esposizione di alcune piattaforme, comprese quelle regolarmente autorizzate nel contesto del casino online Italia. Dopotutto, è difficile promuovere i propri servizi quando devi operare quasi ‘in silenzio’.

Inoltre, queste restrizioni non hanno fermato i giocatori italiani; hanno solamente modificato le modalità di ricerca dei casinò. Passaparola, SEO e reti di affiliazione hanno preso il sopravvento.

Da appassionato di regolamentazione digitale e scrittore occasionale di articoli a riguardo, ho notato che le strategie SEO di vari operatori hanno subito un cambio radicale, trasformando in questo modo la visibilità organica nell’unico canale di acquisizione per i brand regolamentati in Italia.

Effetti collaterali e un mercato che si sbilancia a favore delle offerte non regolamentate

Siamo di fronte a un paradosso. Se da una parte è vero che il divieto sia stato ideato con la tutela del consumatore come stella polare e retorica principale, in realtà il divieto indiscriminato potrebbe aver conseguito l’effetto opposto.

Con la mancanza di pubblicità istituzionale, agli occhi del consumatore finale, il mercato regolamentato e quello nero si confondono. Di conseguenza, smarrendosi, un giocatore rischia di dirigersi anche accidentalmente verso una scelta meno sicura, priva della tutela che solo un mercato regolamentato può garantire.

È come l’eventualità di trovarsi in una terra sconosciuta con la segnaletica stradale disinstallata: certo, troverò lo stesso il ristorante che cerco, ma nel frattempo passerò attraverso un labirinto di vicoli pericolosi e taverne scadenti. Se ci pensi, la trasparenza è la miglior forma di tutela.

Un altro controsenso sta nel fatto che i club calcistici italiani hanno perso delle opportunità di flusso di entrate, mentre le società di gaming colpite dalla legislazione nazionale hanno perso valore del marchio e credibilità nei confronti di altri operatori europei più avvantaggiati.

Il motivo sta nel fatto che gli operatori regolamentati nel territorio italiano devono per legge rispettare il Decreto Dignità, mentre per chi opera sul web non regolamentato questo divieto non si applica. Di conseguenza, la decisione politica nazionale viene vanificata e il mercato si sbilancia a favore delle offerte non regolamentate.

Adattamento del settore e resistenza culturale

Curiosamente, alcuni operatori italiani hanno risposto non con il silenzio, ma con la sottigliezza. Il racconto del marchio, il content marketing e i messaggi di responsabilità sociale hanno iniziato a sostituire le tattiche di vendita a effetto. Sebbene non siano così appariscenti, questi metodi potrebbero favorire una fedeltà e una fiducia più a lungo termine.

È stato registrato anche un contraccolpo culturale all’idea che la pubblicità sia dannosa. Alcuni sostengono che il divieto di pubblicità riduce l’esposizione, sì, ma stigmatizza anche tutto il gioco d’azzardo, compreso quello responsabile.

È una linea di demarcazione difficile. Ho parlato con alcuni amici italiani che vedono il gioco d’azzardo come un passatempo innocente, non diverso da un biglietto della lotteria settimanale o da una serata a poker. Per loro, il divieto assoluto è paternalistico, quasi come se il governo gridasse “non possiamo fidarci di voi”, senza offrire loro un modo migliore per gestire il rapporto.

In conclusione

L’impatto del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo in Italia sul mercato dei casinò online è complesso, sfumato e ancora in atto. Ha innescato una trasformazione silenziosa all’interno del settore: una trasformazione che si basa meno su una spinta promozionale e più sull’astuzia, sulla fiducia e sull’adattamento strategico. Se questa trasformazione sia positiva o negativa rimane una domanda aperta.

Non si possono negare le buone intenzioni alla base del divieto. Proteggere le popolazioni vulnerabili dai danni è un obiettivo degno. Ma l’esecuzione, in alcuni punti, potrebbe mancare della flessibilità e della sfumatura necessarie in un mondo in cui il digitale viene prima di tutto. Forse la prossima evoluzione della politica sarà quella che bilancia la sicurezza con la chiarezza, il controllo con la libertà: una politica che non zittisce il settore, ma lo guida verso una comunicazione più responsabile.

Fino ad allora, il mercato dei casinò online in Italia continuerà a camminare sul filo del rasoio tra regolamentazione e visibilità, tradizione e innovazione. E forse non è una cosa negativa, significa semplicemente che il gioco è cambiato.

(foto: : Canva editor)