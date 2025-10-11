Ottobrata e mari caldi, rischio temporali nel Mediterraneo

I meteorologi avvertono: il Mediterraneo caldo favorisce temporali intensi
L’Ottobrata prosegue con temperature fuori stagione, ma i meteorologi avvertono: attenzione ai temporali nel Mediterraneo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega come i mari caldi del Mediterraneo fungano da “calamita” per fenomeni temporaleschi sempre più intensi tra fine estate e inizio autunno.
Tra fine estate e inizio autunno, le perturbazioni prendono energia dal calore accumulato dai mari, intensificandosi sopra le acque calde. Con la crisi climatica, questi eventi diventano più frequenti e violenti. Nelle ultime 24 ore, temporali diffusi hanno colpito il Mediterraneo e la Spagna mediterranea è stata interessata da una nuova alluvione causata da una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).
Sui mari italiani, l’ingresso di correnti più fresche autunnali, insieme al calore residuo dell’acqua, ha generato temporali con fino a 5.000 fulmini l’ora intorno a Sardegna e Sicilia. La DANA sulla Spagna mediterranea provoca piogge torrenziali, con la sua intensità direttamente collegata al calore accumulato dai mari.
L’inizio dell’autunno rappresenta un periodo critico per le coste del Mediterraneo: nel weekend il rischio di temporali nel Mediterraneo rimarrà elevato nella Spagna orientale, per poi estendersi a Sardegna, Sicilia e Sud peninsulare dalla metà della prossima settimana. L’acqua calda dei mari favorisce eventi temporaleschi violenti da fine agosto a metà novembre, un fenomeno accentuato dal nuovo “clima riscaldato” del XXI secolo.
Nei prossimi giorni in Italia, salvo qualche temporale sulle Isole Maggiori, il cielo sarà sereno e le temperature elevate per il periodo. Tuttavia, dalla prossima settimana sarà necessario monitorare attentamente il Mediterraneo caldo per possibili temporali Mediterraneo e piogge intense.
(con fonte AdnKronos)
