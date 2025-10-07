Ottobrata 2025: torna il caldo al Centro-Nord, freddo e burrasche al Sud

Connect with us

– Temperature fino a 26 gradi e sole al Centro-Nord, mentre al sud il maltempo la fa da padrone –

L’ottobrata 2025 riporta il caldo in gran parte d’Italia dopo alcuni giorni di freddo, neve e vento. Le previsioni meteo annunciano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto al Centro-Nord, dove le temperature saliranno fino a 24-26°C, regalando giornate soleggiate e miti.

“Ribaltoni continui: prima il freddo con la neve a 1200 metri, burrasche di vento e mareggiate, poi nei prossimi giorni tornerà il caldo al Centro-Nord, mentre farà ancora un po’ freddo al Sud”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, all’Adnkronos.

Il contrasto climatico sarà evidente: mentre il Meridione resterà sotto l’influenza di un ciclone centrato sulla Grecia, con venti di burrasca dai quadranti settentrionali e mari agitati con onde alte oltre i quattro metri, il resto d’Italia vivrà un periodo di tempo stabile e soleggiato. “Avremo un’ottobrata con massime fino a 24-26°C sulle regioni centrali e al settentrione”, aggiunge Tedici, spiegando che l’ottobrata romana si estenderà fino alla Pianura Padana.

La fase di tempo mite dovrebbe durare per circa una settimana. “Vivremo giornate piacevoli, salvo al Sud, per poi entrare in una nuova fase di maltempo da metà mese in poi”, precisa ancora Tedici. I cambiamenti repentini, sottolinea il meteorologo, rientrano nella normale variabilità della stagione: “Questi ribaltoni sono tipici dell’autunno, non rappresentano affatto l’antipasto dell’inverno, che è ancora lontano”.

L’ottobrata 2025, dunque, promette un ritorno al bel tempo e al caldo fuori stagione per il Centro e il Nord Italia, mentre il Sud dovrà ancora fare i conti con il maltempo, i venti forti e le mareggiate.

(con fonte AdnKronos)

