Lunedì 22 settembre segna inizio autunno 2025 con l’equinozio

Alle 20.30 scatta con l’equinozio l’autunno astronomico: giorno e notte avranno la stessa durata in tutto il mondo

Lunedì 22 settembre alle 20.30 l’estate lascerà ufficialmente spazio all’autunno astronomico. In quell’istante, in ogni punto del pianeta, giorno e notte dureranno circa 12 ore ciascuno. Il fenomeno prende il nome dal latino aequa nox, “notte uguale al dì”.

Spiegazione scientifica dell’equinozio

Come ricorda l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’equinozio si verifica quando il Sole attraversa l’equatore celeste, passando dall’emisfero boreale a quello australe. La Terra, ruotando su sé stessa con un’inclinazione di circa 23,27 gradi, alterna i periodi in cui ciascun emisfero riceve più luce solare, determinando le stagioni.

Una data che può variare

Contrariamente alla convinzione comune, l’equinozio d’autunno non cade sempre il 21 settembre (così come accade per quello di primavera). Nel 2025 avviene il 22, ma può spostarsi tra il 21 e il 24 settembre. La variazione dipende dalla durata reale dell’anno solare, leggermente superiore ai 365 giorni, e dall’introduzione degli anni bisestili che compensano questo scarto.

(con fonte AdnKronos)

