Video
-
Roma, arrestato trentenne: 70 kg di droga nascosti in auto “caveau” VIDEO
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
Alle 20.30 scatta con l’equinozio l’autunno astronomico: giorno e notte avranno la stessa durata in tutto il mondo
Lunedì 22 settembre alle 20.30 l’estate lascerà ufficialmente spazio all’autunno astronomico. In quell’istante, in ogni punto del pianeta, giorno e notte dureranno circa 12 ore ciascuno. Il fenomeno prende il nome dal latino aequa nox, “notte uguale al dì”.
Spiegazione scientifica dell’equinozio
Come ricorda l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’equinozio si verifica quando il Sole attraversa l’equatore celeste, passando dall’emisfero boreale a quello australe. La Terra, ruotando su sé stessa con un’inclinazione di circa 23,27 gradi, alterna i periodi in cui ciascun emisfero riceve più luce solare, determinando le stagioni.
Una data che può variare
Contrariamente alla convinzione comune, l’equinozio d’autunno non cade sempre il 21 settembre (così come accade per quello di primavera). Nel 2025 avviene il 22, ma può spostarsi tra il 21 e il 24 settembre. La variazione dipende dalla durata reale dell’anno solare, leggermente superiore ai 365 giorni, e dall’introduzione degli anni bisestili che compensano questo scarto.
LE ULTIME NOTIZIE
Ruba auto con la maschera di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne
Cyberattacco blocca check-in: disagi a Bruxelles, Berlino e Londra
Lunedì 22 settembre segna inizio autunno 2025 con l’equinozio
Omicidio a Sesto San Giovanni, tre arresti per il 62enne ucciso e bruciato
Formula 1, qualifiche a Baku: si decide la pole del Gp dell’Azerbaigian
Compleanno Sophia Loren: icona del cinema italiano festeggia 91 anni
Trump avverte: “Incursione russa in Estonia potrebbe essere un grosso guaio”
Fitch promuove Italia a BBB+: fiducia su conti pubblici e crescita
Cassazione: sì all’assegno di mantenimento dopo divorzio unione civile
Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone, allarme Nato
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Sport24 ore ago
Funerali di Stato per Matteo Franzoso, lo sciatore genovese morto in Cile
-
News24 ore ago
Roma, arrestato trentenne: 70 kg di droga nascosti in auto “caveau” VIDEO
-
Flash24 ore ago
Incidente Udine tra scuolabus e auto: 2 bambini e 3 adulti soccorsi
-
Flash24 ore ago
Napoli, studentessa Erasmus spagnola travolta e uccisa da un Suv
You must be logged in to post a comment Login