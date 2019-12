ArcelorMittal: legale società, “Raggiunto accordo di base”

A pochi minuti dall’udienza che si dovrà svolgere a breve a Milano, davanti al giudice civile Marangoni, l’avvocato della società colosso della siderurgia ArcelorMittal, ha annunciato che proprio in quei minuti si è raggiunto un accordo base “indicante una traccia per la negoziazione che si svolgerà fino al termine massimo del 31 gennaio con lo scopo di raggiungere un accordo vincolante”. L’udienza è stata convocata per discutere il ricorso d’urgenza che i commissari straordinari dell’Ilva hanno presentato nei confronti del colosso franco-indiano. Quest’ultima quindi dovrebbe concludersi con un nuovo rinvio, chiesto da entrambe le parti.