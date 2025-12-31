Arrivo del 2026 nel mondo: chi festeggia per primo il Capodanno

Video
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
-
Tifone Fung-Wong colpisce le Filippine: un milione di evacuati VIDEO LIVE
-
Cargo Ups precipita in Kentucky: sette morti e diversi feriti VIDEO
L’arrivo del 2026 nel mondo comincia dal Pacifico e attraversa fusi orari e continenti fino all’Europa e alle Americhe
Con il passaggio dalla notte del 31 dicembre al primo gennaio, prende ufficialmente il via l’arrivo del 2026 nel mondo. Come da normale, il nuovo anno non scatta ovunque nello stesso momento, ma segue il percorso dei fusi orari partendo dall’Oceano Pacifico e muovendosi progressivamente verso Ovest.
Il primo Paese a celebrare l’arrivo del 2026 nel mondo è Kiribati. Qui la mezzanotte scatta quando in Italia sono le 11 del mattino di oggi, con i primi festeggiamenti e i fuochi d’artificio che illuminano anche l’Isola di Natale. Quindici minuti dopo, alle 11.15 ora italiana, il nuovo anno arriva anche alle Chatham Islands, territorio appartenente alla Nuova Zelanda.
Nel resto della Nuova Zelanda, l’arrivo del 2026 nel mondo coincide con il mezzogiorno italiano. Da lì, il Capodanno prosegue verso Ovest: alle 13 in Italia il nuovo anno viene accolto alle Fiji e nell’estremo Oriente russo. Un’ora più tardi, tocca all’Australia, dove le principali città celebrano la mezzanotte con grandi eventi e spettacoli pirotecnici.
Nel pomeriggio italiano, alle 16, l’arrivo del 2026 nel mondo raggiunge gradualmente il resto dell’Asia, attraversando Paesi con tradizioni e celebrazioni diverse ma accomunate dal saluto al nuovo anno. Successivamente, il Capodanno arriva in Europa: insieme all’Italia festeggiano contemporaneamente altri 45 Paesi del continente.
Il 2026 entra infine nelle Americhe. Negli Stati Uniti il vecchio anno termina diverse ore dopo rispetto all’Europa, a seconda dei fusi orari interni. L’arrivo del 2026 nel mondo si completa infine tornando nel Pacifico, dove le ultime aree a salutare il nuovo anno chiudono simbolicamente il cerchio dei festeggiamenti globali.
LE ULTIME NOTIZIE
Eventi meteo estremi in Italia nel 2025: 376 casi e danni per miliardi
Incidente ferroviario in Perù: scontro tra due treni sulla linea per Machu Picchu
Arrivo del 2026 nel mondo: chi festeggia per primo il Capodanno
Isolamento di Odessa, la nuova strategia della Russia nella guerra in Ucraina
Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli
Bella 1 tanker incident highlights US sanctions evasion
Putin Valdai drone attack: Moscow data inconsistencies raise doubts
Saudi Arabia and the UAE rivalry puts Yemen back at the center of regional tensions
Protests by university students in Iran spread from Tehran to Isfahan
Indagato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione, parla il legale
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Flash2 giorni ago
Prezzi carburanti in calo: benzina ai minimi da oltre quattro anni
-
News2 giorni ago
Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario
-
Tecnologia2 giorni ago
Cambiare indirizzo Gmail senza perdere dati: la nuova funzione di Google
-
Primo Piano2 giorni ago
Attacco a una residenza di Putin, Mosca accusa Kiev: Zelensky smentisce
You must be logged in to post a comment Login