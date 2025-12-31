Arrivo del 2026 nel mondo: chi festeggia per primo il Capodanno

Connect with us

L’arrivo del 2026 nel mondo comincia dal Pacifico e attraversa fusi orari e continenti fino all’Europa e alle Americhe

Con il passaggio dalla notte del 31 dicembre al primo gennaio, prende ufficialmente il via l’arrivo del 2026 nel mondo. Come da normale, il nuovo anno non scatta ovunque nello stesso momento, ma segue il percorso dei fusi orari partendo dall’Oceano Pacifico e muovendosi progressivamente verso Ovest.

Il primo Paese a celebrare l’arrivo del 2026 nel mondo è Kiribati. Qui la mezzanotte scatta quando in Italia sono le 11 del mattino di oggi, con i primi festeggiamenti e i fuochi d’artificio che illuminano anche l’Isola di Natale. Quindici minuti dopo, alle 11.15 ora italiana, il nuovo anno arriva anche alle Chatham Islands, territorio appartenente alla Nuova Zelanda.

Nel resto della Nuova Zelanda, l’arrivo del 2026 nel mondo coincide con il mezzogiorno italiano. Da lì, il Capodanno prosegue verso Ovest: alle 13 in Italia il nuovo anno viene accolto alle Fiji e nell’estremo Oriente russo. Un’ora più tardi, tocca all’Australia, dove le principali città celebrano la mezzanotte con grandi eventi e spettacoli pirotecnici.

Nel pomeriggio italiano, alle 16, l’arrivo del 2026 nel mondo raggiunge gradualmente il resto dell’Asia, attraversando Paesi con tradizioni e celebrazioni diverse ma accomunate dal saluto al nuovo anno. Successivamente, il Capodanno arriva in Europa: insieme all’Italia festeggiano contemporaneamente altri 45 Paesi del continente.

Il 2026 entra infine nelle Americhe. Negli Stati Uniti il vecchio anno termina diverse ore dopo rispetto all’Europa, a seconda dei fusi orari interni. L’arrivo del 2026 nel mondo si completa infine tornando nel Pacifico, dove le ultime aree a salutare il nuovo anno chiudono simbolicamente il cerchio dei festeggiamenti globali.

