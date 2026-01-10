Impegnati Soccorso alpino e vigili del fuoco. Le analisi delle celle telefoniche indirizzano le operazioni sulle colline dei Colli Euganei

Proseguono senza sosta le ricerche per la ragazza scomparsa a Padova, una 22enne di nome Annabella, di cui non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio. La giovane è uscita dalla propria abitazione intorno alle 20, allontanandosi in bicicletta e senza fare ritorno.

Alle operazioni partecipano le squadre del Soccorso alpino di Padova insieme ai vigili del fuoco. Gli accertamenti tecnici effettuati sulle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza, non più raggiungibile dal giorno successivo alla scomparsa, hanno indicato come area di interesse la zona di Teolo.

I soccorritori, attivati dalla Prefettura nella serata di ieri, stanno operando tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice. Le squadre stanno perlustrando la rete dei sentieri, i punti di accesso e le aree boschive circostanti, con un’attività di ricerca sistematica finalizzata a individuare eventuali tracce utili alla ricostruzione degli spostamenti.

Le ricerche per la ragazza scomparsa a Padova vengono coordinate sulla base delle indicazioni tecniche e delle verifiche sul territorio, con l’obiettivo di restringere progressivamente il perimetro operativo e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.

Le autorità confermano che le ricerche per la ragazza scomparsa a Padova proseguiranno anche nelle prossime ore, in funzione dell’evoluzione degli accertamenti e delle condizioni ambientali.

