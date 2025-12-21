Il Monte Bianco si abbassa a 4.807,3 metri secondo la Fondazione Montagna Sicura. Rilevamenti con droni, georadar e telerilevamento evidenziano l’impatto del cambiamento climatico sulla vetta europea più alta
Il Monte Bianco non raggiunge più i 4.810 metri, ma 4.807,3 metri: la vetta più alta d’Europa risulta essersi abbassata, secondo quanto rilevato dai ricercatori della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur, in collaborazione con il Laboratoire Edytem dell’Université de Savoie Mont-Blanc.
“Il rilievo topografico non mirava solo a ottenere la quota della sommità”, spiega Fabrizio Troilo, coordinatore dell’area ricerca della Fondazione, “ma a ricostruire l’intero intorno della cima per poter misurare in futuro la sua evoluzione e i cambiamenti”.
Per ottenere dati precisi, sono stati utilizzati droni, telerilevamento e georadar, strumenti che hanno permesso di definire lo “stato zero” del Monte Bianco. La serie storica delle misurazioni, condotta dai geometri dell’Alta Savoia ogni due anni, mostra variazioni irregolari nel tempo, con i dati più recenti che suggeriscono l’inizio di un trend di graduale diminuzione della quota.
“Il fatto che a queste altitudini, dove non si pensava che il cambiamento climatico potesse avere un impatto, si registrino variazioni significative ci fa riflettere sull’entità dei cambiamenti climatici in atto”, conclude Troilo.
LE ULTIME NOTIZIE
Trump Organization Expands in Saudi Arabia Amid Global Projects and Setbacks
DOJ republishes censored Ghislaine Maxwell photos and documents
Il Monte Bianco si abbassa: la vetta ora è a 4.807,3 metri
Israele approva 19 nuove colonie in Cisgiordania
San Francisco Power Outage Leaves 130,000 Without Electricity
Morte di Orahovac Demnir, il 25enne accoltellato al Trullo non ce l’ha fatta
Novara, trovato morto il 16enne Dario Cipullo: era scomparso da venerdì
Solstizio d’Inverno 2025: oggi il giorno più corto in Italia
Sofia Goggia vince il superG di Val d’Isère in Coppa del mondo
Manovra, via libera al maxi emendamento: stretta su pensioni e Tfr
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News23 ore ago
Liceo Giulio Cesare, viaggi di istruzione sospesi dopo la scoperta della seconda ‘lista stupri’
-
Primo Piano13 ore ago
Pericolo influenza aviaria, l’allarme dell’Oms: rischio nuova pandemia
-
In Evidenza11 ore ago
Guerra in Ucraina, le fake news di Putin sul fronte: cosa dicono davvero i dati
-
News11 ore ago
Manovra, via libera al maxi emendamento: stretta su pensioni e Tfr
You must be logged in to post a comment Login