Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio

Svuotare la cache su Android è una delle operazioni più semplici ed efficaci per liberare spazio e migliorare le prestazioni dello smartphone. Con l’arrivo di Android 16, l’aggiornamento più rilevante del 2025, il sistema è stato ulteriormente ottimizzato dal punto di vista grafico e funzionale, ma può comunque risentire dell’accumulo di file temporanei, backup e contenuti multimediali.

La cache serve a velocizzare il caricamento delle app e dei contenuti, ma quando diventa eccessiva può produrre l’effetto opposto: rallentamenti, consumo inutile di memoria e, in alcuni casi, dati corrotti. Per questo motivo è consigliabile cancellarla periodicamente.

Come svuotare la cache delle app su Android

Il procedimento può variare leggermente in base al produttore del dispositivo, ma il percorso è sostanzialmente identico:

Apri Impostazioni

Vai su App o Applicazioni (puoi usare anche la barra di ricerca)

Seleziona l’app desiderata

Entra nella sezione Archiviazione e cache oppure Memoria

A questo punto troverai due opzioni:

Svuota/Cancella cache: elimina solo i file temporanei

Cancella dati/Cancella archiviazione: resetta l’app (richiede un nuovo accesso)

Per le app più pesanti – come social network, marketplace o app che gestiscono molti file multimediali – può essere utile ripetere l’operazione periodicamente.

Utilizzare Files di Google per liberare spazio

Un’alternativa pratica per svuotare la cache su Android e ottimizzare la memoria è usare Files di Google:

Apri l’app Files

Tocca il menu (tre linee)

Seleziona Pulisci/Clean

Segui i suggerimenti per eliminare file inutilizzati, duplicati o app poco usate

La procedura è guidata e sicura, pensata direttamente da Google.

Come svuotare la cache di Chrome su Android

Anche il browser può accumulare molti dati temporanei. Per svuotare la cache di Google Chrome:

Apri l’app Chrome

Tocca i tre puntini in alto a destra

Vai su Elimina dati di navigazione oppure Cronologia

Scegli l’intervallo di tempo

Seleziona Immagini e file memorizzati nella cache

Conferma con Elimina dati

Questa operazione aiuta a migliorare velocità e stabilità della navigazione.

