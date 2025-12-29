Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio

Connect with us

Published

48 minuti ago

on

Come svuotare la cache su Android: guida passo passo per cancellare i file temporanei delle app e del browser e migliorare le prestazioni del telefono

Svuotare la cache su Android è una delle operazioni più semplici ed efficaci per liberare spazio e migliorare le prestazioni dello smartphone. Con l’arrivo di Android 16, l’aggiornamento più rilevante del 2025, il sistema è stato ulteriormente ottimizzato dal punto di vista grafico e funzionale, ma può comunque risentire dell’accumulo di file temporanei, backup e contenuti multimediali.

La cache serve a velocizzare il caricamento delle app e dei contenuti, ma quando diventa eccessiva può produrre l’effetto opposto: rallentamenti, consumo inutile di memoria e, in alcuni casi, dati corrotti. Per questo motivo è consigliabile cancellarla periodicamente.

Come svuotare la cache delle app su Android

Il procedimento può variare leggermente in base al produttore del dispositivo, ma il percorso è sostanzialmente identico:

Apri Impostazioni

Vai su App o Applicazioni (puoi usare anche la barra di ricerca)

Seleziona l’app desiderata

Entra nella sezione Archiviazione e cache oppure Memoria

A questo punto troverai due opzioni:

Svuota/Cancella cache: elimina solo i file temporanei

Cancella dati/Cancella archiviazione: resetta l’app (richiede un nuovo accesso)

Per le app più pesanti – come social network, marketplace o app che gestiscono molti file multimediali – può essere utile ripetere l’operazione periodicamente.

Utilizzare Files di Google per liberare spazio

Un’alternativa pratica per svuotare la cache su Android e ottimizzare la memoria è usare Files di Google:

Apri l’app Files

Tocca il menu (tre linee)

Seleziona Pulisci/Clean

Segui i suggerimenti per eliminare file inutilizzati, duplicati o app poco usate

La procedura è guidata e sicura, pensata direttamente da Google.

Come svuotare la cache di Chrome su Android

Anche il browser può accumulare molti dati temporanei. Per svuotare la cache di Google Chrome:

Apri l’app Chrome

Tocca i tre puntini in alto a destra

Vai su Elimina dati di navigazione oppure Cronologia

Scegli l’intervallo di tempo

Seleziona Immagini e file memorizzati nella cache

Conferma con Elimina dati

Questa operazione aiuta a migliorare velocità e stabilità della navigazione.

LE ULTIME NOTIZIE

Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio

29 Dicembre 2025
Come svuotare la cache su Android: guida passo passo per cancellare i file temporanei delle app e del browser e...
Read More
Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio

Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro minorenni nel quartiere Chiaia

28 Dicembre 2025
Diciottenne accoltellato a Napoli nel quartiere Chiaia: fermati quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni. Indagini dei carabinieri...
Read More
Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro minorenni nel quartiere Chiaia

Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia

28 Dicembre 2025
Intossicazione alimentare a Pietracatella: madre e figlia morte dopo una cena della Vigilia di Natale. Accertamenti medico-legali in corso al...
Read More
Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia

Addio a Brigitte Bardot, l’icona che ha cambiato il cinema e il costume

28 Dicembre 2025
Addio a Brigitte Bardot: morta a 91 anni l’attrice che ha segnato il cinema mondiale e il costume del Novecento,...
Read More
Addio a Brigitte Bardot, l’icona che ha cambiato il cinema e il costume

Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky oggi a Mar-a-Lago per il piano di pace Usa

28 Dicembre 2025
Guerra in Ucraina al centro del faccia a faccia tra Trump e Zelensky: sul tavolo Donbass, Zaporizhzhia e garanzie di...
Read More
Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky oggi a Mar-a-Lago per il piano di pace Usa

Saldi invernali 2026: via il 3 gennaio, tutte le date Regione per Regione

28 Dicembre 2025
I saldi invernali 2026 iniziano il 3 gennaio nella maggior parte delle Regioni. Ecco il calendario completo Regione per Regione...
Read More
Saldi invernali 2026: via il 3 gennaio, tutte le date Regione per Regione

Manovra 2026 alla Camera: fiducia, emendamenti e misure principali

28 Dicembre 2025
La manovra 2026 approda alla Camera dopo il sì del Senato: calendario dei lavori, fiducia, quasi mille emendamenti e tutte...
Read More
Manovra 2026 alla Camera: fiducia, emendamenti e misure principali

Corruption in Ukraine: NABU indicts MPs over vote selling

28 Dicembre 2025
Corruption in Ukraine under scrutiny as NABU indicts several MPs accused of selling votes in parliament and reports obstacles to...
Read More
Corruption in Ukraine: NABU indicts MPs over vote selling

Meloni: unità tra Ue, Ucraina e Usa per la pace in Ucraina

27 Dicembre 2025
Giorgia Meloni ribadisce l’importanza dell’unità tra Ue, Ucraina e Stati Uniti per una pace in Ucraina giusta e duratura, alla...
Read More
Meloni: unità tra Ue, Ucraina e Usa per la pace in Ucraina

Accoltellamento a Napoli, due minorenni confessano l’aggressione

27 Dicembre 2025
Accoltellamento a Napoli nella notte tra venerdì e sabato: due minorenni di 15 e 17 anni confessano l’aggressione a un...
Read More
Accoltellamento a Napoli, due minorenni confessano l’aggressione
Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio Come svuotare la cache su Android:... 29 Dicembre 2025
Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro minorenni nel quartiere Chiaia Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro... 28 Dicembre 2025
Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e... 28 Dicembre 2025
Addio a Brigitte Bardot, l’icona che ha cambiato il cinema e il costume Addio a Brigitte Bardot, l’icona che... 28 Dicembre 2025
Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky oggi a Mar-a-Lago per il piano di pace Usa Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky... 28 Dicembre 2025
Saldi invernali 2026: via il 3 gennaio, tutte le date Regione per Regione Saldi invernali 2026: via il 3... 28 Dicembre 2025
Manovra 2026 alla Camera: fiducia, emendamenti e misure principali Manovra 2026 alla Camera: fiducia, emendamenti... 28 Dicembre 2025
Corruption in Ukraine: NABU indicts MPs over vote selling Corruption in Ukraine: NABU indicts MPs... 28 Dicembre 2025
Meloni: unità tra Ue, Ucraina e Usa per la pace in Ucraina Meloni: unità tra Ue, Ucraina e... 27 Dicembre 2025
Accoltellamento a Napoli, due minorenni confessano l’aggressione Accoltellamento a Napoli, due minorenni confessano... 27 Dicembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending