Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio

Come svuotare la cache su Android: guida passo passo per cancellare i file temporanei delle app e del browser e migliorare le prestazioni del telefono
Svuotare la cache su Android è una delle operazioni più semplici ed efficaci per liberare spazio e migliorare le prestazioni dello smartphone. Con l’arrivo di Android 16, l’aggiornamento più rilevante del 2025, il sistema è stato ulteriormente ottimizzato dal punto di vista grafico e funzionale, ma può comunque risentire dell’accumulo di file temporanei, backup e contenuti multimediali.
La cache serve a velocizzare il caricamento delle app e dei contenuti, ma quando diventa eccessiva può produrre l’effetto opposto: rallentamenti, consumo inutile di memoria e, in alcuni casi, dati corrotti. Per questo motivo è consigliabile cancellarla periodicamente.
Come svuotare la cache delle app su Android
Il procedimento può variare leggermente in base al produttore del dispositivo, ma il percorso è sostanzialmente identico:
Apri Impostazioni
Vai su App o Applicazioni (puoi usare anche la barra di ricerca)
Seleziona l’app desiderata
Entra nella sezione Archiviazione e cache oppure Memoria
A questo punto troverai due opzioni:
Svuota/Cancella cache: elimina solo i file temporanei
Cancella dati/Cancella archiviazione: resetta l’app (richiede un nuovo accesso)
Per le app più pesanti – come social network, marketplace o app che gestiscono molti file multimediali – può essere utile ripetere l’operazione periodicamente.
Utilizzare Files di Google per liberare spazio
Un’alternativa pratica per svuotare la cache su Android e ottimizzare la memoria è usare Files di Google:
Apri l’app Files
Tocca il menu (tre linee)
Seleziona Pulisci/Clean
Segui i suggerimenti per eliminare file inutilizzati, duplicati o app poco usate
La procedura è guidata e sicura, pensata direttamente da Google.
Come svuotare la cache di Chrome su Android
Anche il browser può accumulare molti dati temporanei. Per svuotare la cache di Google Chrome:
Apri l’app Chrome
Tocca i tre puntini in alto a destra
Vai su Elimina dati di navigazione oppure Cronologia
Scegli l’intervallo di tempo
Seleziona Immagini e file memorizzati nella cache
Conferma con Elimina dati
Questa operazione aiuta a migliorare velocità e stabilità della navigazione.
(con fonte AdnKronos)
