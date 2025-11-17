Bonus Elettrodomestici 2025: domani apre la richiesta su app IO

Dal 18 novembre tutti i maggiorenni italiani potranno richiedere il voucher per sostituire elettrodomestici obsoleti con modelli ad alta efficienza

Da martedì 18 novembre 2025 alle ore 7 sarà possibile richiedere il Bonus Elettrodomestici, l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che promuove la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica, sostenendo la transizione ecologica.

Come richiedere il bonus

Tutti i maggiorenni residenti in Italia potranno accedere al bonus tramite l’app IO, aggiornando l’app all’ultima versione e selezionando la sezione Servizi > ‘Bonus Elettrodomestici’. In alternativa, è possibile fare richiesta sul sito dedicato, accedendo con SPID o CIE: https://bonuselettrodomestici.it/utente.

Una volta approvata la richiesta, il voucher sarà disponibile nella sezione Portafoglio dell’app IO e dovrà essere speso entro 15 giorni presso i commercianti convenzionati, consultabili qui: https://bonuselettrodomestici.it/lista-punti-vendita.

Gestione dei fondi e lista d’attesa

I voucher saranno erogati fino a esaurimento fondi. Le richieste successive verranno messe in lista d’attesa. Se i voucher non vengono utilizzati entro 15 giorni, i fondi torneranno disponibili e i cittadini in lista d’attesa saranno notificati tramite app IO.

Piattaforma digitale PARI

Il Bonus Elettrodomestici è gestito attraverso PARI, la piattaforma digitale di PagoPA che semplifica l’accesso a tutti gli incentivi pubblici. Grazie a questo sistema, la gestione automatica dei fondi e delle notifiche rende l’esperienza semplice e immediata per i cittadini, mettendoli al centro dell’ecosistema digitale.

(con fonte AdnKronos)