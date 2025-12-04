Superluna di dicembre: l’ultima Luna piena dell’anno

Connect with us

La superluna di dicembre illuminerà il cielo con una piena più grande e luminosa: ecco quando osservarla

La superluna di dicembre torna a regalare uno spettacolo suggestivo nel cielo invernale. Già da questa sera, giovedì 4, l’ultima Luna piena dell’anno apparirà più brillante del 23% e più grande del 14%, raggiungendo anche la massima altezza sull’orizzonte fino al 2042.

Il momento esatto del plenilunio è fissato per le 00:14 di domani, venerdì 5 dicembre, ma il consiglio è di osservare la superluna fredda di dicembre al suo sorgere, poco dopo il tramonto, quando l’illusione ottica dell’orizzonte la farà apparire ancora più imponente.

La superluna e il perigeo

Si parla di superluna di dicembre quando la Luna piena coincide – o quasi – con il suo passaggio al perigeo, il punto più vicino alla Terra. In questo caso i due eventi avvengono a poche ore di distanza: il nostro satellite raggiungerà il perigeo a 356.961 km dal nostro pianeta, mentre nella fase di piena si troverà a 357.219 km, circa 239 km in più rispetto al precedente plenilunio.

Un’occasione ideale per appassionati e curiosi che vorranno godersi uno degli ultimi grandi spettacoli astronomici dell’anno.

(con fonte AdnKronos)

