Capodanno in piazza in Italia: concerti ed eventi per salutare l’arrivo del 2026

La fine del vecchio anno e l’arrivo del nuovo porta in piazza in Italia concerti, musica e spettacoli in tutto il Paese
Da Roma a Milano, da Genova a Napoli, dalla Calabria alla Sicilia,ci si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza in Italia con concerti, musica e spettacoli nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. In tutta la Penisola sono attesi centinaia di migliaia di persone grazie a un’offerta ampia di eventi gratuiti organizzati dalle amministrazioni locali.
Roma punta su un grande “concertone” al Circo Massimo per il Capodanno in piazza in Italia. Sul palco si alterneranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, con una serata animata dal dj set di Dimensione Suono Roma e arricchita da uno spettacolo sportivo con la nazionale italiana di taekwondo.
A Milano, il Capodanno in piazza in Italia sarà invece caratterizzato da misure di sicurezza rafforzate. In Piazza Duomo l’accesso sarà contingentato a 4.500 persone, con divieto di alcol e fuochi d’artificio. A Genova, Piazza della Vittoria ospiterà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, con la festa che proseguirà fino a tarda notte con il “Genova 2026 Party”. Parma accoglierà il nuovo anno con Alex Britti in Piazza Garibaldi, mentre Ferrara conferma il tradizionale incendio scenografico del Castello Estense.
In Umbria, il Capodanno in piazza in Italia passa da Orvieto, con brindisi in Piazza Duomo e le jam session di Umbria Jazz Winter, e da Assisi, dove Piazza del Comune sarà animata dalla Antonio Ballarano Band con uno spettacolo di videomapping. Firenze propone un Capodanno diffuso in quattro piazze: l’evento principale sarà in Santa Croce, con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine e gli artisti di X Factor. A Pisa, in Piazza dei Cavalieri, si esibirà Alfa.
Napoli si prepara a uno dei programmi più ricchi del Capodanno in piazza in Italia, con una maratona di eventi che durerà quattro giorni. La notte del 31 dicembre, Piazza Plebiscito ospiterà Elodie, affiancata da Gigi Finizio, Serena Brancale, Lda, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Piazza Municipio sarà dedicata ai giovani DJ con Claudio Cecchetto, mentre alla Rotonda Diaz si ballerà con artisti internazionali della musica dance. A mezzanotte, spettacolo pirotecnico dal Castel dell’Ovo.
Il Sud Italia sarà anche il centro della sfida televisiva del Capodanno in piazza in Italia. Catanzaro ospiterà “L’Anno che verrà” su Rai1, con un grande palco sul lungomare ionico e ospiti come Leo Gassman, Ermal Meta e BigMama. Mediaset risponderà da Bari con “Capodanno in musica” su Canale 5, con Baby K, Petit e Sarah Toscano. Eventi diffusi sono previsti anche a Foggia, Trani, Taranto e Lecce.
Grande attesa in Sardegna, dove il Capodanno in piazza in Italia coinvolgerà 18 comuni. A Olbia saliranno sul palco Marco Mengoni e Lazza, ad Alghero Gabry Ponte, a Cagliari Giusy Ferreri e Miss Keta, a Sassari Max Pezzali, a Castelsardo J-Ax, a Oristano Fedez e ad Arzachena Achille Lauro. Anche la Sicilia sarà protagonista: a Palermo doppio concerto con Arisa e The Kolors, mentre ad Agrigento a salutare il nuovo anno sarà Noemi.
Capodanno in piazza in Italia: concerti ed eventi per salutare l’arrivo del 2026
(con fonte AdnKronos)
