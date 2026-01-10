Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, scossa avvertita in tutta la regione

Connect with us

Published

32 minuti ago

on

Epicentro in mare al largo della costa ionica, nessun danno segnalato. Per il terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria tra Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo

Un terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria è stato registrato oggi, sabato 10 gennaio, alle 5.53 lungo la costa sud orientale della regione. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria, con una profondità stimata di 65 chilometri. La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ed è stata avvertita distintamente in tutta la Calabria e anche in alcune aree della Sicilia orientale, in particolare a Messina.

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’epicentro si trova a circa 65 chilometri a sud-est di Reggio Calabria e a 77 chilometri a sud-est di Messina. Nonostante l’intensità percepita dalla popolazione, al momento non risultano richieste di soccorso né segnalazioni di danni. I vigili del fuoco hanno comunicato sui propri canali ufficiali che le sale operative non hanno ricevuto chiamate legate a conseguenze dell’evento sismico.

A confermare l’assenza di criticità è stato anche Domenico Costarella, responsabile della Protezione civile regionale calabrese, che ha spiegato come il sisma sia stato avvertito in modo così netto proprio perché avvenuto in mare. La Protezione civile ha effettuato una ricognizione nei Comuni più vicini all’area dell’epicentro, senza riscontrare danni a persone o strutture. Costarella ha inoltre ricordato che l’attività dell’ente è di natura preventiva e non predittiva, sottolineando che tutte le funzioni operative restano costantemente in stato di allerta.

Sul piano dei trasporti, a seguito del terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, Trenitalia ha disposto la sospensione precauzionale della circolazione ferroviaria dalle 6 di questa mattina sulla linea Catanzaro Lido–Reggio Calabria, nel tratto compreso tra Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata adottata per consentire verifiche tecniche sulle infrastrutture. I treni regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni fino al completamento dei controlli.

LE ULTIME NOTIZIE

Nick Reiner accusato dell’omicidio dei genitori, dubbi sulla capacità mentale

10 Gennaio 2026
Secondo fonti citate da Tmz, il figlio del regista Rob Reiner sarebbe consapevole dei fatti ma non comprenderebbe le ragioni...
Read More
Nick Reiner accusato dell’omicidio dei genitori, dubbi sulla capacità mentale

Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, scossa avvertita in tutta la regione

10 Gennaio 2026
Epicentro in mare al largo della costa ionica, nessun danno segnalato. Per il terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria sospesa...
Read More
Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, scossa avvertita in tutta la regione

Accuse da Iran a Israele e agli Stati Uniti: Usa le definiscono “deliranti”

10 Gennaio 2026
Il Dipartimento di Stato respinge le dichiarazioni del ministro degli Esteri Abbas Araghchi sulle proteste in corso nella repubblica islamica....
Read More
Accuse da Iran a Israele e agli Stati Uniti: Usa le definiscono “deliranti”

La riapertura delle ambasciate tra Venezuela e Stati Uniti apre un nuovo dialogo diplomatico

10 Gennaio 2026
Delcy Rodríguez conferma i contatti con Washington dopo la cattura di Maduro e rivendica una risposta affidata alla diplomazia Il...
Read More
La riapertura delle ambasciate tra Venezuela e Stati Uniti apre un nuovo dialogo diplomatico

Venezuela opens talks with US to condemn US military action and reopen embassies

10 Gennaio 2026
Interim President Delcy Rodríguez frames diplomatic negotiations as a political response to the capture of Nicolás Maduro Venezuela has confirmed...
Read More
Venezuela opens talks with US to condemn US military action and reopen embassies

BBC faces criticism over media coverage bias in Gaza and Iran

9 Gennaio 2026
Diplomatic and political figures highlight the uneven reporting of Gaza conflict and Iranian protests In recent days, the BBC and...
Read More
BBC faces criticism over media coverage bias in Gaza and Iran

Sinner e Alcaraz: esibizione a Seul apre 2026, dove vederla in tv e streaming

9 Gennaio 2026
Prima partita dell’anno per Sinner e Alcaraz nella Hyundai Card Super Match, premi milionari e diretta tv Il 2026 di...
Read More
Sinner e Alcaraz: esibizione a Seul apre 2026, dove vederla in tv e streaming

Impatti stradali mortali a Genova e Montichiari: 2 pedoni investiti e uccisi da autisti mezzi pesanti

9 Gennaio 2026
Due pedoni sono stati uccisi oggi in due impatti separati, uno a Genova e uno a Montichiari, mentre attraversavano la...
Read More
Impatti stradali mortali a Genova e Montichiari: 2 pedoni investiti e uccisi da autisti mezzi pesanti

Crans-Montana, Procura chiede custodia cautelare per Jacques Moretti: possibile fuga

9 Gennaio 2026
Il gestore del bar Le Constellation in custodia: è stato interrogato insieme alla moglie, che rimane però a piede libero....
Read More
Crans-Montana, Procura chiede custodia cautelare per Jacques Moretti: possibile fuga

Sparatoria a Portland: due feriti durante un intervento federale

9 Gennaio 2026
Primi effetti della tensione negli Usa dopo l’episodio di Minneapolis: un uomo e una donna sono stati portati in ospedale...
Read More
Sparatoria a Portland: due feriti durante un intervento federale
Nick Reiner accusato dell’omicidio dei genitori, dubbi sulla capacità mentale Nick Reiner accusato dell’omicidio dei genitori,... 10 Gennaio 2026
Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, scossa avvertita in tutta la regione Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria,... 10 Gennaio 2026
Accuse da Iran a Israele e agli Stati Uniti: Usa le definiscono “deliranti” Accuse da Iran a Israele e... 10 Gennaio 2026
La riapertura delle ambasciate tra Venezuela e Stati Uniti apre un nuovo dialogo diplomatico La riapertura delle ambasciate tra Venezuela... 10 Gennaio 2026
Venezuela opens talks with US to condemn US military action and reopen embassies Venezuela opens talks with US to... 10 Gennaio 2026
BBC faces criticism over media coverage bias in Gaza and Iran BBC faces criticism over media coverage... 9 Gennaio 2026
Sinner e Alcaraz: esibizione a Seul apre 2026, dove vederla in tv e streaming Sinner e Alcaraz: esibizione a Seul... 9 Gennaio 2026
Impatti stradali mortali a Genova e Montichiari: 2 pedoni investiti e uccisi da autisti mezzi pesanti Impatti stradali mortali a Genova e... 9 Gennaio 2026
Crans-Montana, Procura chiede custodia cautelare per Jacques Moretti: possibile fuga Crans-Montana, Procura chiede custodia cautelare per... 9 Gennaio 2026
Sparatoria a Portland: due feriti durante un intervento federale Sparatoria a Portland: due feriti durante... 9 Gennaio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending