Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, scossa avvertita in tutta la regione

Epicentro in mare al largo della costa ionica, nessun danno segnalato. Per il terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria tra Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo

Un terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria è stato registrato oggi, sabato 10 gennaio, alle 5.53 lungo la costa sud orientale della regione. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria, con una profondità stimata di 65 chilometri. La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ed è stata avvertita distintamente in tutta la Calabria e anche in alcune aree della Sicilia orientale, in particolare a Messina.

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’epicentro si trova a circa 65 chilometri a sud-est di Reggio Calabria e a 77 chilometri a sud-est di Messina. Nonostante l’intensità percepita dalla popolazione, al momento non risultano richieste di soccorso né segnalazioni di danni. I vigili del fuoco hanno comunicato sui propri canali ufficiali che le sale operative non hanno ricevuto chiamate legate a conseguenze dell’evento sismico.

A confermare l’assenza di criticità è stato anche Domenico Costarella, responsabile della Protezione civile regionale calabrese, che ha spiegato come il sisma sia stato avvertito in modo così netto proprio perché avvenuto in mare. La Protezione civile ha effettuato una ricognizione nei Comuni più vicini all’area dell’epicentro, senza riscontrare danni a persone o strutture. Costarella ha inoltre ricordato che l’attività dell’ente è di natura preventiva e non predittiva, sottolineando che tutte le funzioni operative restano costantemente in stato di allerta.

Sul piano dei trasporti, a seguito del terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, Trenitalia ha disposto la sospensione precauzionale della circolazione ferroviaria dalle 6 di questa mattina sulla linea Catanzaro Lido–Reggio Calabria, nel tratto compreso tra Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata adottata per consentire verifiche tecniche sulle infrastrutture. I treni regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni fino al completamento dei controlli.

(con fonte AdnKronos)