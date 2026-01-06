Allerta meteo a Roma: pioggia, freddo e neve a quote basse nel giorno dell’Epifania

Video
Maltempo diffuso il 6 gennaio: allerta arancione nel Lazio, ordinanza del sindaco Gualtieri e forti disagi attesi nella Capitale
Pioggia, freddo e neve anche a quote basse. Nel giorno dell’Epifania, oggi 6 gennaio 2026, scatta l’allerta meteo a Roma e su gran parte del Centro-Sud, con il rischio di nubifragi e fenomeni intensi. A delineare il quadro è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.
“Il freddo e il maltempo continueranno ancora per alcuni giorni – spiega Gussoni – con nevicate fino in pianura in Emilia-Romagna e Friuli orientale e a quote collinari su Toscana, Marche e Abruzzo. Sul resto del Centro-Sud dovremo fare i conti con piogge diffuse, rovesci e temporali molto intensi, in particolare sul Lazio e sulla Toscana”.
Per il Lazio è stata diramata allerta arancione, con particolare attenzione su Roma, Frosinone e Latina. Secondo le previsioni, le regioni settentrionali andranno incontro a un graduale miglioramento, ma con temperature rigide, mentre al Centro-Sud il maltempo persisterà fino alla fine della settimana, con nuovi temporali e nevicate a quote collinari.
Nel dettaglio, la Protezione Civile segnala precipitazioni diffuse sulle regioni tirreniche centro-meridionali e nevicate fino a 300-400 metri, localmente anche a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione ad Abruzzo e Lazio orientale. Oltre all’allerta meteo a Roma, è stata diramata allerta gialla su gran parte del Centro-Sud, comprese Marche, Umbria, Campania, Calabria e Sicilia.
Alla luce delle previsioni, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di attività ludico-ricreative e sportive non agonistiche all’aperto, la chiusura di parchi, ville storiche e aree verdi, il divieto di accesso alle zone sottostanti alberature e carichi sospesi e la chiusura dei cimiteri cittadini, salvo i servizi funebri indispensabili.
Numerose le raccomandazioni rivolte ai cittadini: evitare sottopassi e zone a rischio allagamento, non sostare sotto alberi o strutture instabili, prestare attenzione alla guida, soprattutto in presenza di vento forte, e tenersi costantemente informati seguendo le indicazioni delle autorità competenti.
(con fonte AdnKronos)
