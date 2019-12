Roma: 1,4 tasso alcol e non negativo a droga conducente che ha ucciso due sedicenni

Aggiornamento 23 dicembre – Pietro Genovese, figlio ventenne del regista Paolo e autista dell’auto che ha travolto le due ragazze sedicenni, è risultato avere un tasso alcolimetro nel sangue di 1,4 ed è risultato non negativo al test per le sostanze stupefacenti. Si complica quindi la posizione del ragazzo, che in passato pare sia stato fermato e trovato in possesso di droga. Quest’oggi si è tenuto l’esame autoptico sulle due vittime, a medicina legale dell’università della Sapienza.

22 dicembre – E’ stato trovato positivo ai test sull’assunzione di alcol e/o stupefacenti il ragazzo di 20 anni che ha investito e ucciso le due ragazze di sedici anni, questa notte a Roma, zona Ponte Milvio-Corso Francia.

La notizia della prima ora – Grave incidente nella notte a Roma, zona Ponte Milvio, dove due ragazze di sedici anni, hanno perso la vita investite da una vettura. Le due ragazze sono state travolte da una Renault Koleos, il cui autista si è poi fermato e ha prestato i primi soccorsi, in Corso Francia, all’incrocio con la via Flaminia. La strada era bagnata dalla pioggia e i vigili stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente.