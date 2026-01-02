Allerta gialla sull’Etna: colata lavica sotto controllo nella Valle del Bove

Video
Allerta gialla sull’Etna confermata dalla Protezione Civile: la colata lavica è attiva ma non rappresenta un pericolo per i centri abitati
Resta allerta gialla sull’Etna, mentre la colata lavica continua a scorrere all’interno della Valle del Bove senza destare preoccupazioni per i centri abitati. È quanto emerge dall’aggiornamento diffuso oggi, 2 gennaio, dalla Protezione Civile.
Secondo il Dipartimento, l’attuale fase dell’eruzione non comporta rischi immediati: “Alla luce delle valutazioni tecniche, la colata lavica risulta scarsamente alimentata e non determina alcun pericolo per i centri abitati”. La situazione resta tuttavia sotto osservazione costante.
Nel corso della giornata sono state convocate riunioni tecniche con Protezione Civile nazionale e regionale, Ingv e Cnr. In tali incontri è stata confermata l’allerta gialla sull’Etna, alla luce degli scenari evolutivi analizzati dagli esperti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha chiarito che, anche in caso di incremento del tasso effusivo, la colata lavica resterebbe confinata nella desertica Valle del Bove, senza interessare aree abitate.
(con fonte AdnKronos)
