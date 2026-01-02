Connect with us

Published

45 minuti ago

on

Allerta gialla sull’Etna confermata dalla Protezione Civile: la colata lavica è attiva ma non rappresenta un pericolo per i centri abitati

Resta allerta gialla sull’Etna, mentre la colata lavica continua a scorrere all’interno della Valle del Bove senza destare preoccupazioni per i centri abitati. È quanto emerge dall’aggiornamento diffuso oggi, 2 gennaio, dalla Protezione Civile.

Secondo il Dipartimento, l’attuale fase dell’eruzione non comporta rischi immediati: “Alla luce delle valutazioni tecniche, la colata lavica risulta scarsamente alimentata e non determina alcun pericolo per i centri abitati”. La situazione resta tuttavia sotto osservazione costante.

Nel corso della giornata sono state convocate riunioni tecniche con Protezione Civile nazionale e regionale, Ingv e Cnr. In tali incontri è stata confermata l’allerta gialla sull’Etna, alla luce degli scenari evolutivi analizzati dagli esperti.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha chiarito che, anche in caso di incremento del tasso effusivo, la colata lavica resterebbe confinata nella desertica Valle del Bove, senza interessare aree abitate.

LE ULTIME NOTIZIE

Elogio del Telegraph a Meloni dopo il taglio dei dazi Usa sulla pasta italiana

2 Gennaio 2026
Elogio del Telegraph a Meloni per il risultato ottenuto nei rapporti con Washington dopo mesi di pressioni diplomatiche L’elogio del...
Read More
Elogio del Telegraph a Meloni dopo il taglio dei dazi Usa sulla pasta italiana

New Year’s Eve terror plot in North Carolina foiled by the FBI

2 Gennaio 2026
New Year’s Eve terror plot in North Carolina thwarted after the FBI identified a suspect inspired by ISIS The FBI...
Read More
New Year’s Eve terror plot in North Carolina foiled by the FBI

Allerta gialla sull’Etna: colata lavica sotto controllo nella Valle del Bove

2 Gennaio 2026
Allerta gialla sull’Etna confermata dalla Protezione Civile: la colata lavica è attiva ma non rappresenta un pericolo per i centri...
Read More
Allerta gialla sull’Etna: colata lavica sotto controllo nella Valle del Bove

Bolsonaro discharged from hospital and returned to prison in Brasilia

2 Gennaio 2026
Former Brazilian president Jair Bolsonaro leaves hospital after three surgeries and returns to custody at the Federal Police headquarters after...
Read More
Bolsonaro discharged from hospital and returned to prison in Brasilia

Nuovo attacco alla chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen a Palermo

2 Gennaio 2026
Proiettili colpiscono il muro e danneggiano il quadro elettrico, mentre continuano le intimidazioni nel quartiere Un nuovo attacco alla chiesa...
Read More
Nuovo attacco alla chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen a Palermo

Victoria Jones dead in luxury hotel in San Francisco

2 Gennaio 2026
Victoria Jones dead on New Year’s night: the 34-year-old daughter of Oscar-winning actor Tommy Lee Jones was found lifeless in...
Read More
Victoria Jones dead in luxury hotel in San Francisco

Will Smith sexual assault lawsuit filed in Los Angeles

2 Gennaio 2026
Will Smith sexual assault lawsuit emerges after allegations by violinist Brian King Joseph following the 2025 tour Will Smith sexual...
Read More
Will Smith sexual assault lawsuit filed in Los Angeles

Iran protests spread nationwide as deaths reported, tensions rise after Trump comments

2 Gennaio 2026
Iran protests intensify following the collapse of the rial, with multiple deaths reported during clashes. U.S. President Donald Trump’s remarks...
Read More
Iran protests spread nationwide as deaths reported, tensions rise after Trump comments

Proteste in Iran, morti negli scontri: cresce la tensione dopo le parole di Trump

2 Gennaio 2026
Le proteste in Iran si estendono dopo il crollo del rial: morti e feriti negli scontri con le forze di...
Read More
Proteste in Iran, morti negli scontri: cresce la tensione dopo le parole di Trump

Maduro Trump call: Venezuelan president confirms November phone conversation

2 Gennaio 2026
Nicolás Maduro says the exchange with Donald Trump lasted ten minutes and signals openness to dialogue on oil, drug trafficking...
Read More
Maduro Trump call: Venezuelan president confirms November phone conversation
Elogio del Telegraph a Meloni dopo il taglio dei dazi Usa sulla pasta italiana Elogio del Telegraph a Meloni dopo... 2 Gennaio 2026
New Year’s Eve terror plot in North Carolina foiled by the FBI New Year’s Eve terror plot in... 2 Gennaio 2026
Allerta gialla sull’Etna: colata lavica sotto controllo nella Valle del Bove Allerta gialla sull’Etna: colata lavica sotto... 2 Gennaio 2026
Bolsonaro discharged from hospital and returned to prison in Brasilia Bolsonaro discharged from hospital and returned... 2 Gennaio 2026
Nuovo attacco alla chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen a Palermo Nuovo attacco alla chiesa di San... 2 Gennaio 2026
Victoria Jones dead in luxury hotel in San Francisco Victoria Jones dead in luxury hotel... 2 Gennaio 2026
Will Smith sexual assault lawsuit filed in Los Angeles Will Smith sexual assault lawsuit filed... 2 Gennaio 2026
Iran protests spread nationwide as deaths reported, tensions rise after Trump comments Iran protests spread nationwide as deaths... 2 Gennaio 2026
Proteste in Iran, morti negli scontri: cresce la tensione dopo le parole di Trump Proteste in Iran, morti negli scontri:... 2 Gennaio 2026
Maduro Trump call: Venezuelan president confirms November phone conversation Maduro Trump call: Venezuelan president confirms... 2 Gennaio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending