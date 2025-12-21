Solstizio d’Inverno 2025: oggi il giorno più corto in Italia

Il solstizio d’Inverno cade oggi domenica 21 dicembre alle 16:03 in Italia, inaugurando la stagione più fredda e il giorno più breve dell’anno. Da domani le giornate cominceranno ad allungarsi progressivamente

Oggi, domenica 21 dicembre, l’Italia celebra il solstizio d’Inverno, che quest’anno cade alle 16:03, dando ufficialmente il via alla stagione più fredda. Si tratta anche del giorno più corto dell’anno nell’emisfero boreale, con il minor numero di ore di luce.

Ma perché avviene questo fenomeno? La risposta sta nell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al Sole. Durante l’inverno, l’emisfero nord è inclinato lontano dal Sole, che oggi raggiunge il punto più basso sull’orizzonte. Ne deriva un’irradiazione solare ridotta, con alba più tarda e tramonto anticipato, che porta a una diminuzione delle ore di luce.

A partire da domani, però, le giornate torneranno gradualmente ad allungarsi, in un ciclo simbolico di rinascita che culminerà nel solstizio d’Estate, la giornata più luminosa dell’anno.

(con fonte AdnKronos)