Maltempo in Lombardia e Liguria: allagamenti e salvataggi nella notte

Oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco. A Como donna salvata dalla Polizia dopo essere rimasta intrappolata nell’auto sommersa

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella notte la Lombardia e la Liguria, provocando nubifragi, allagamenti e cadute di alberi, in particolare nelle province di Bergamo, Como, Lecco e Varese. I Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 300 interventi in Lombardia per criticità legate a danni d’acqua, allagamenti e alberi pericolanti.

Situazione critica anche a Genova, dove si contano una trentina di interventi. In alta Fontana Buona diversi alberi sono caduti, mentre in centro è stato allagato il sottopasso Brin – chiuso dopo mezzanotte e riaperto alle 5.30 – e un palo della luce è crollato in via della Torrazza, fortunatamente senza feriti. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte.

Momenti di paura anche a Como, dove una donna di 31 anni è stata salvata dalla Polizia dopo essere rimasta bloccata nella sua auto sommersa dall’acqua in via Scalabrini. L’allarme è scattato intorno alle 21: l’auto era semisommersa, con la donna in piedi sul tetto sotto la pioggia battente. I poliziotti, valutata la corrente, si sono immersi e l’hanno tratta in salvo, portandola in sicurezza e coprendola con un telo termico in attesa del 118.

La 31enne ha raccontato di essersi trovata all’improvviso con l’auto invasa dall’acqua e il motore spento. In preda al panico e senza aiuto nelle vicinanze, ha trovato rifugio sul tetto, dove è rimasta per oltre mezz’ora. Dopo l’assistenza medica, è stata riaccompagnata a casa dagli stessi agenti, che hanno anche organizzato il recupero del veicolo.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)