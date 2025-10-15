Allerta gialla per maltempo in cinque regioni del Sud Italia

Piogge, temporali e forti venti in arrivo: Protezione Civile lancia allerta

È stata diramata oggi un’allerta gialla per maltempo in cinque regioni italiane. La Protezione Civile segnala l’arrivo di piogge intense, temporali e forti raffiche di vento che interesseranno soprattutto il Sud del Paese, con fenomeni violenti già dal mattino. Sicilia, Calabria e Basilicata saranno le aree più colpite, ma l’allerta riguarda anche parte di Campania e Lazio.

Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, un’area di bassa pressione proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale si sta spostando dal Mar di Sardegna verso il Tirreno meridionale, determinando condizioni di marcata instabilità sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali, in particolare lungo le zone ioniche. L’avviso meteo, emesso in accordo con le regioni coinvolte, estende quello già attivo e prevede un peggioramento progressivo delle condizioni atmosferiche.

I fenomeni meteorologici, spiega la Protezione Civile, potranno provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. Tutti gli aggiornamenti e il bollettino di allerta nazionale sono consultabili sul sito ufficiale www.protezionecivile.gov.it.

Allerta gialla per maltempo: attese diffuse precipitazioni

Dalle prime ore di oggi, mercoledì 15 ottobre, sono attese precipitazioni diffuse a carattere temporalesco sulla Sicilia, con estensione dal pomeriggio su Calabria e Basilicata, specie nei settori ionici. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento, accompagnate da intensa attività elettrica. Per queste ragioni, la Protezione Civile ha valutato l’allerta gialla per Sicilia, Calabria, parte della Basilicata, Campania e Lazio.

Il maltempo potrebbe causare disagi alla viabilità e ai collegamenti marittimi, in particolare nelle aree costiere e montuose del Sud. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di seguire le indicazioni delle autorità locali e dei canali ufficiali della Protezione Civile.

(con fonte AdnKronos)