Maltempo in Piemonte, esondazioni a Bardonecchia: evacuazioni e soccorsi in corso

Allerta in Alta Valsusa: esonda il rio Frejus, strade chiuse e persone isolate

È di nuovo emergenza a Bardonecchia, in Alta Valsusa, colpita da una nuova ondata di maltempo che ha causato l’esondazione del rio Frejus. A quasi due anni dall’alluvione del 2023, la violenta perturbazione ha fatto scattare l’allerta massima nel comune montano.

La sindaca Chiara Rossetti ha lanciato un appello urgente a residenti e turisti: restare in casa, evitare gli spostamenti, non usare l’auto e non avvicinarsi ai ponti. La società Sitaf ha chiuso gli svincoli dell’autostrada A32 a causa degli allagamenti. Anche la statale 335 di Bardonecchia è stata interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto di Oulx.

Nel frattempo, decine di bambini ospitati nei centri estivi e ricreativi sono stati trasferiti al Palazzetto dello Sport, trasformato in punto di raccolta per l’emergenza. Una famiglia con un bambino è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, mentre una decina di persone risulterebbero ancora isolate.

Situazione critica anche tra Argentera e il Colle della Maddalena, dove una frana ha invaso la strada statale a causa di un violento nubifragio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del nucleo speleo alpino fluviale (Saf) di Cuneo, affiancati da una squadra di volontari e da un elicottero del reparto volo di Torino, Drago 66, per soccorrere gli automobilisti bloccati da terra e detriti.

