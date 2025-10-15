Consulta conferma Alessandra Todde: resta presidente della Regione Sardegna

La Corte Costituzionale annulla la decadenza: il voto dei cittadini resta valido
La Corte Costituzionale ha confermato oggi che Alessandra Todde mantiene la carica di presidente della Regione Sardegna, annullando la decisione del Collegio elettorale che ne aveva chiesto la decadenza. Il provvedimento originario, se fosse stato confermato, avrebbe potuto determinare lo scioglimento dell’assemblea regionale e l’indizione di nuove elezioni.
La Consulta ha stabilito che non spettava né allo Stato né al Collegio regionale di garanzia elettorale di Cagliari disporre la decadenza della consigliera e di trasmettere l’ordinanza al presidente del Consiglio regionale. Rimane in vigore soltanto la sanzione pecuniaria precedentemente comminata. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato sulla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari.
Giuseppe Conte: “Alessandra Todde non ha compiuto atti che comportino la decadenza”
Commentando la sentenza sui social, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato che Alessandra Todde non ha compiuto atti che comportino decadenza e ha evidenziato come né il Collegio elettorale né il Tribunale di Cagliari avessero competenza per tale valutazione.
I capigruppo M5S al Senato e alla Camera, Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi, hanno aggiunto che la decisione conferma il rispetto del voto democratico dei cittadini sardi, criticando il centrodestra per un “garantismo a corrente alternata” e sottolineando l’efficace lavoro di Alessandra Todde nell’interesse della Sardegna e della sua economia.
La sentenza segna una vittoria politica e giuridica per Todde, confermando il principio che la decadenza da cariche elettive deve rispettare rigorosamente i limiti di legge e non può essere imposta da organi privi di competenza.
(con fonte AdnKronos) Alessandra Todde
