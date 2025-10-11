Incendio a Cornaredo: morti tre familiari, ipotesi di dolo

Connect with us

Nell’incendio di Cornaredo sono morte tre persone: trovate tracce di sostanza accelerante

Potrebbe essere doloso l’incendio a Cornaredo che la notte scorsa ha distrutto un appartamento provocando la morte di tre persone: una coppia di anziani e il loro figlio di 55 anni. I primi rilievi dei vigili del fuoco hanno infatti rivelato la presenza di una sostanza accelerante all’interno della camera da letto da cui si sono propagate le fiamme, anche se la natura del liquido non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti il nucleo investigativo antincendio della direzione regionale dei vigili del fuoco e i carabinieri di Corsico, che indagano sull’accaduto.

Incendio a Cornaredo: prime ricostruzioni

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dalla stanza in cui dormiva il figlio, Carlo Laria, che sarebbe stato il primo a perdere la vita. I genitori, Benito Laria di 88 anni e Carmela Greco di 82, si trovavano nella loro camera. L’uomo avrebbe tentato di uscire per chiedere aiuto, ma poi sarebbe rientrato nell’abitazione, rimanendo intrappolato dalle fiamme. Un vicino ha riferito di aver sentito un forte rumore e di aver visto le fiamme dopo aver aperto la finestra.

L’appartamento si trova al primo piano di un condominio di quattro piani. Lo stabile è stato dichiarato inagibile e circa cinquanta residenti sono stati evacuati. Diciannove persone sono state assistite dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto resta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Rho per permettere agli sfollati di recuperare alcuni effetti personali.

All’intervento hanno partecipato tre autopompe, un’autoscala, un’autobotte e due furgoni di supporto. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni: uno è stato portato in ospedale e poi dimesso.

(con fonte AdnKronos)

