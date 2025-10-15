Femminicidio a Milano, uomo uccide la compagna e tenta il suicidio

Tragedia in via Iglesias: la vittima voleva lasciare il 52enne

Femminicidio a Milano nella tarda serata di martedì: un uomo di 52 anni, Gianluca Soncin, ha ucciso la compagna di 29 anni, Pamela Genini, prima di tentare il suicidio. Soncin, originario di Biella, è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda e non è in pericolo di vita. L’uomo ha scelto di non rispondere alle domande del pm di turno.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, che aveva deciso di interrompere la relazione, sarebbe stata trascinata dal compagno sul balconcino dell’appartamento in via Iglesias, dove è stata accoltellata. Pamela avrebbe cercato aiuto contattando un suo ex, che ha immediatamente allertato la polizia.

Le indagini proseguono per chiarire nei dettagli la dinamica dell’accaduto. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che Soncin abbia agito davanti a numerosi vicini, richiamati dalle urla della giovane donna. La drammatica vicenda ha sconvolto il quartiere e ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine.

(con fonte AdnKronos)