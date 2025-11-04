La Superluna del Castoro illuminerà il cielo del 5 novembre 2025

Domani, mercoledì 5 novembre 2025, il cielo offrirà uno spettacolo unico: la Superluna del Castoro 2025, la più grande e luminosa degli ultimi sei anni. Tra le 14:19 e le 14:20 la Luna raggiungerà la fase di piena, mentre alle 23:27 toccherà il perigeo, il punto più vicino alla Terra, a soli 356.833 chilometri di distanza.

La Luna più grande e brillante

Durante la Superluna del Castoro 2025, il nostro satellite apparirà fino al 10% più grande e al 25% più luminoso rispetto a una Luna piena normale. Il momento ideale per osservarla sarà poco dopo il tramonto, quando la Luna sorgerà a est, tingendosi di sfumature dorate e rosate prima di dominare il cielo notturno.

Origini del nome “Luna del Castoro”

Il termine “Luna del Castoro”, o Beaver Moon, deriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani, che collegavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori costruivano dighe e rifugi prima dell’inverno. In Europa era nota come “Luna del Cacciatore” o “Luna Gelata”, simbolo dell’arrivo della stagione fredda.

Un fenomeno astronomico affascinante

Sebbene “Superluna” non sia un termine scientifico, gli astronomi la definiscono Luna piena al perigeo. Quando la Luna è bassa sull’orizzonte, il fenomeno dell’illusione lunare la fa apparire ancora più grande, rendendo la visione particolarmente suggestiva anche a occhio nudo.

Il cielo di novembre: non solo Luna

La Superluna del Castoro 2025 sarà accompagnata da altri protagonisti del cielo: Saturno nella costellazione dell’Acquario, e il 9 novembre la Luna sarà in congiunzione con Giove nei Gemelli. Il mese vedrà anche Urano alla minima distanza dalla Terra (21 novembre) e le Leonidi, le spettacolari stelle cadenti autunnali, che raggiungeranno il picco tra il 17 e il 18 novembre.

Eventi e osservazioni in tutta Italia

Numerose associazioni di astrofili organizzeranno serate pubbliche di osservazione dedicate alla Superluna e al cielo autunnale, da Roma a Milano, Napoli, Torino e nei parchi astronomici di Appennino e Alpi.

Per ammirare la Superluna del Castoro 2025, sarà sufficiente cercare un luogo lontano dall’inquinamento luminoso e guardare verso est subito dopo il tramonto: uno spettacolo naturale gratuito e imperdibile.