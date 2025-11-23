Connect with us

Published

1 ora ago

on

Domenica 23 novembre sole e freddo su gran parte del Paese, ma da lunedì 24 novembre nuova perturbazione porterà piogge, temporali e neve su molte regioni italiane

Le previsioni meteo Italia novembre 2025 indicano oggi, domenica 23 novembre, una tregua dal maltempo con maggiori spazi soleggiati, seppur accompagnati da temperature molto fredde. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che un campo di alta pressione porterà schiarite sulla maggior parte del territorio, mantenendo però valori termici ben sotto le medie stagionali: sulle pianure del Nord le massime toccheranno solo 5–6°C, mentre al Centro si fermeranno intorno a 9–10°C.

Tuttavia, la pausa sarà breve. Secondo le previsioni meteo Italia novembre 2025, da lunedì 24 novembre una perturbazione proveniente dal Nord Europa destabilizzerà il tempo su molte regioni. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un ciclone mediterraneo, che richiamerà venti meridionali carichi di umidità, potenziando piogge e temporali intensi.

Le conseguenze attese includono piogge persistenti e localmente abbondanti, con rischio di criticità idrogeologiche su Toscana, Lazio, Campania e alcune zone della Romagna. Gli Appennini vedranno nevicate sopra i 1500 metri, mentre il Triveneto potrebbe registrare neve fino a 600 metri. Martedì 25 novembre il maltempo persisterà al Centro-Sud e sul Nord Est, con temporali, nubifragi e raffiche di vento, prima di un miglioramento mercoledì 26 grazie a una timida rimonta dell’alta pressione.

LE ULTIME NOTIZIE

Previsioni meteo Italia novembre 2025: tregua domenica e nuova perturbazione

23 Novembre 2025
Domenica 23 novembre sole e freddo su gran parte del Paese, ma da lunedì 24 novembre nuova perturbazione porterà piogge,...
Read More
Previsioni meteo Italia novembre 2025: tregua domenica e nuova perturbazione

Finale Coppa Davis Italia-Spagna 2025: orario e diretta tv

23 Novembre 2025
Oggi, domenica 23 novembre, l’Italia affronta la Spagna a Bologna nell’ultimo atto della Coppa Davis 2025, con gli azzurri di...
Read More
Finale Coppa Davis Italia-Spagna 2025: orario e diretta tv

F1 Gp di Las Vegas: Verstappen vince e riapre il Mondiale 2025

23 Novembre 2025
Nel Gp di Las Vegas Max Verstappen conquista un successo cruciale che riapre la lotta per il Mondiale 2025 a...
Read More
F1 Gp di Las Vegas: Verstappen vince e riapre il Mondiale 2025

Elezioni regionali 2025: urne aperte in Veneto, Campania e Puglia

23 Novembre 2025
Gli italiani scelgono i presidenti e i consigli regionali: quasi 12 milioni di cittadini al voto, urne aperte domenica 23...
Read More
Elezioni regionali 2025: urne aperte in Veneto, Campania e Puglia

Trump peace plan for Ukraine: not the final offer

22 Novembre 2025
Trump warns Zelensky that his peace plan for Ukraine is not definitive; Geneva talks with US, Kyiv and European leaders...
Read More
Trump peace plan for Ukraine: not the final offer

Coppa Davis: la Spagna è la finalista contro l’Italia domani 23 novembre

22 Novembre 2025
La Spagna supera 2-1 la Germania e domani affronterà l’Italia nella partita decisiva per il trofeo. Tutto quello che c’è...
Read More
Coppa Davis: la Spagna è la finalista contro l’Italia domani 23 novembre

Camera ardente per Ornella Vanoni: da domani al Piccolo Teatro di Milano

22 Novembre 2025
La camera ardente per Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi: istituzioni, artisti e pubblico renderanno omaggio all’icona della...
Read More
Camera ardente per Ornella Vanoni: da domani al Piccolo Teatro di Milano

Giovane ucciso a Napoli: morto il 19enne ferito alla fronte

22 Novembre 2025
È deceduto in ospedale il 19enne colpito alla testa da un proiettile nella notte a Napoli, mentre la polizia indaga...
Read More
Giovane ucciso a Napoli: morto il 19enne ferito alla fronte

Arresto di Jair Bolsonaro a Brasilia: eseguito mandato cautelare

22 Novembre 2025
La polizia federale brasiliana ha arrestato Jair Bolsonaro a Brasilia con un mandato cautelare per violazione degli arresti domiciliari dopo...
Read More
Arresto di Jair Bolsonaro a Brasilia: eseguito mandato cautelare

Fermato a Gallarate l’uomo accusato di violenza sessuale e lesioni

22 Novembre 2025
A Gallarate un uomo di 35 anni è stato sottoposto a fermo per violenza sessuale e lesioni aggravate dopo l’aggressione...
Read More
Fermato a Gallarate l’uomo accusato di violenza sessuale e lesioni
Previsioni meteo Italia novembre 2025: tregua domenica e nuova perturbazione Previsioni meteo Italia novembre 2025: tregua... 23 Novembre 2025
Finale Coppa Davis Italia-Spagna 2025: orario e diretta tv Finale Coppa Davis Italia-Spagna 2025: orario... 23 Novembre 2025
F1 Gp di Las Vegas: Verstappen vince e riapre il Mondiale 2025 F1 Gp di Las Vegas: Verstappen... 23 Novembre 2025
Elezioni regionali 2025: urne aperte in Veneto, Campania e Puglia Elezioni regionali 2025: urne aperte in... 23 Novembre 2025
Trump peace plan for Ukraine: not the final offer Trump peace plan for Ukraine: not... 22 Novembre 2025
Coppa Davis: la Spagna è la finalista contro l’Italia domani 23 novembre Coppa Davis: la Spagna è la... 22 Novembre 2025
Camera ardente per Ornella Vanoni: da domani al Piccolo Teatro di Milano Camera ardente per Ornella Vanoni: da... 22 Novembre 2025
Giovane ucciso a Napoli: morto il 19enne ferito alla fronte Giovane ucciso a Napoli: morto il... 22 Novembre 2025
Arresto di Jair Bolsonaro a Brasilia: eseguito mandato cautelare Arresto di Jair Bolsonaro a Brasilia:... 22 Novembre 2025
Fermato a Gallarate l’uomo accusato di violenza sessuale e lesioni Fermato a Gallarate l’uomo accusato di... 22 Novembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending