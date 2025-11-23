Previsioni meteo Italia novembre 2025: tregua domenica e nuova perturbazione

Domenica 23 novembre sole e freddo su gran parte del Paese, ma da lunedì 24 novembre nuova perturbazione porterà piogge, temporali e neve su molte regioni italiane

Le previsioni meteo Italia novembre 2025 indicano oggi, domenica 23 novembre, una tregua dal maltempo con maggiori spazi soleggiati, seppur accompagnati da temperature molto fredde. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che un campo di alta pressione porterà schiarite sulla maggior parte del territorio, mantenendo però valori termici ben sotto le medie stagionali: sulle pianure del Nord le massime toccheranno solo 5–6°C, mentre al Centro si fermeranno intorno a 9–10°C.

Tuttavia, la pausa sarà breve. Secondo le previsioni meteo Italia novembre 2025, da lunedì 24 novembre una perturbazione proveniente dal Nord Europa destabilizzerà il tempo su molte regioni. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un ciclone mediterraneo, che richiamerà venti meridionali carichi di umidità, potenziando piogge e temporali intensi.

Le conseguenze attese includono piogge persistenti e localmente abbondanti, con rischio di criticità idrogeologiche su Toscana, Lazio, Campania e alcune zone della Romagna. Gli Appennini vedranno nevicate sopra i 1500 metri, mentre il Triveneto potrebbe registrare neve fino a 600 metri. Martedì 25 novembre il maltempo persisterà al Centro-Sud e sul Nord Est, con temporali, nubifragi e raffiche di vento, prima di un miglioramento mercoledì 26 grazie a una timida rimonta dell’alta pressione.

