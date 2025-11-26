Espulsione imam Torino: Piantedosi firma il decreto contro Mohamed Shahin

Connect with us

Published

29 minuti ago

on

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dispone l’allontanamento dall’Italia dell’Imam della Moschea Omar Ibn Khattab, accusato di promuovere ideologie fondamentaliste e di minacciare la sicurezza dello Stato

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto l’espulsione imam Torino Mohamed Shahin, titolare della Moschea Omar Ibn Khattab di via Saluzzo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il provvedimento si basa su motivazioni legate a un ruolo «di rilievo in ambienti dell’Islam radicale, incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l’ordinamento italiano».

Il decreto segnala inoltre che l’imam egiziano è «messaggero di un’ideologia fondamentalista e anti-semita» e si sarebbe reso «responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta attuale e grave per la sicurezza dello Stato». Tra questi comportamenti rientrano le dichiarazioni fatte durante la manifestazione pro Pal del 9 ottobre scorso, in cui Shahin avrebbe «difeso i terroristi di Hamas legittimando lo sterminio di inermi cittadini israeliani» il 7 ottobre 2023. Tali affermazioni avevano generato ampia risonanza mediatica e suscitato «indignazione» anche tra esponenti meno radicali del movimento pro Pal.

A carico dell’uomo risulta inoltre una denuncia per il reato di blocco stradale durante una manifestazione a Torino il 17 maggio scorso.

Prevalenza della sicurezza nazionale

Nel decreto si evidenzia come «le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato e di prevenzione di attività terroristiche devono prevalere» rispetto a fattori personali come la situazione familiare, i legami in Italia, la durata del soggiorno o la posizione lavorativa ed economica dell’imam. L’espulsione è dunque motivata dalla necessità di proteggere l’ordine pubblico e prevenire rischi concreti legati a ideologie estremiste sul territorio nazionale.

LE ULTIME NOTIZIE

Espulsione imam Torino: Piantedosi firma il decreto contro Mohamed Shahin

26 Novembre 2025
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dispone l’allontanamento dall’Italia dell’Imam della Moschea Omar Ibn Khattab, accusato di promuovere ideologie fondamentaliste e...
Read More
Espulsione imam Torino: Piantedosi firma il decreto contro Mohamed Shahin

Tentato omicidio di un neonato a Ciriè: madre fermata dopo il parto in casa

26 Novembre 2025
Una donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver partorito a Ciriè una bambina trovata con la...
Read More
Tentato omicidio di un neonato a Ciriè: madre fermata dopo il parto in casa

Champagne from Charles and Diana’s wedding up for auction: a record-breaking bottle

26 Novembre 2025
A rare bottle of Dom Pérignon Vintage 1961, produced for the 1981 wedding of Prince Charles and Lady Diana, will...
Read More
Champagne from Charles and Diana’s wedding up for auction: a record-breaking bottle

Annabel’s London: Andrew and Sarah banned from Mayfair club

26 Novembre 2025
The legendary London venue, frequented by Diana, Sinatra and Leonardo DiCaprio, excludes the former Duke of York and Sarah Ferguson...
Read More
Annabel’s London: Andrew and Sarah banned from Mayfair club

Antitrust contro Meta, stop alle nuove regole di WhatsApp Business

26 Novembre 2025
L’Autorità contesta nuove condizioni di WhatsApp Business L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento cautelare nell’ambito...
Read More
Antitrust contro Meta, stop alle nuove regole di WhatsApp Business

Pace in Ucraina: von der Leyen, nessun compromesso sulla sovranità di Kiev

26 Novembre 2025
La presidente della Commissione europea sottolinea che ogni accordo deve garantire sicurezza duratura e non creare precedenti pericolosi per l’Europa...
Read More
Pace in Ucraina: von der Leyen, nessun compromesso sulla sovranità di Kiev

Manovra 2026: vertice di maggioranza atteso per chiudere i nodi

26 Novembre 2025
Italia promossa dalla Commissione Ue e da Moody's, ma restano aperti i punti più delicati della legge di bilancio La...
Read More
Manovra 2026: vertice di maggioranza atteso per chiudere i nodi

Avanzata russa a Huliaipole in Ucraina: le politiche di Trump affossano Kiev

26 Novembre 2025
Il fronte ucraino soffre mentre le politiche di Trump indeboliscono la resistenza e Mosca avanza senza freni L’avanzata russa a...
Read More
Avanzata russa a Huliaipole in Ucraina: le politiche di Trump affossano Kiev

Condanna Bolsonaro definitiva: 27 anni per il tentato golpe

26 Novembre 2025
La Suprema Corte chiude ogni ricorso e conferma il regime detentivo speciale a Brasilia É ormai definitivo: la Corte Suprema...
Read More
Condanna Bolsonaro definitiva: 27 anni per il tentato golpe

Nuovi fermi per il furto al Louvre, ancora introvabili gli otto gioielli della Corona

25 Novembre 2025
Quattro persone arrestate nell’indagine sul furto al Louvre del 19 ottobre Quattro nuovi fermi nell’inchiesta sul furto al Louvre, il...
Read More
Nuovi fermi per il furto al Louvre, ancora introvabili gli otto gioielli della Corona
Espulsione imam Torino: Piantedosi firma il decreto contro Mohamed Shahin Espulsione imam Torino: Piantedosi firma il... 26 Novembre 2025
Tentato omicidio di un neonato a Ciriè: madre fermata dopo il parto in casa Tentato omicidio di un neonato a... 26 Novembre 2025
Champagne from Charles and Diana’s wedding up for auction: a record-breaking bottle Champagne from Charles and Diana’s wedding... 26 Novembre 2025
Annabel’s London: Andrew and Sarah banned from Mayfair club Annabel’s London: Andrew and Sarah banned... 26 Novembre 2025
Antitrust contro Meta, stop alle nuove regole di WhatsApp Business Antitrust contro Meta, stop alle nuove... 26 Novembre 2025
Pace in Ucraina: von der Leyen, nessun compromesso sulla sovranità di Kiev Pace in Ucraina: von der Leyen,... 26 Novembre 2025
Manovra 2026: vertice di maggioranza atteso per chiudere i nodi Manovra 2026: vertice di maggioranza atteso... 26 Novembre 2025
Avanzata russa a Huliaipole in Ucraina: le politiche di Trump affossano Kiev Avanzata russa a Huliaipole in Ucraina:... 26 Novembre 2025
Condanna Bolsonaro definitiva: 27 anni per il tentato golpe Condanna Bolsonaro definitiva: 27 anni per... 26 Novembre 2025
Nuovi fermi per il furto al Louvre, ancora introvabili gli otto gioielli della Corona Nuovi fermi per il furto al... 25 Novembre 2025

(con fonte AdnKronos) espulsione imam Torino

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending