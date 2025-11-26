Espulsione imam Torino: Piantedosi firma il decreto contro Mohamed Shahin

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dispone l’allontanamento dall’Italia dell’Imam della Moschea Omar Ibn Khattab, accusato di promuovere ideologie fondamentaliste e di minacciare la sicurezza dello Stato

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto l’espulsione imam Torino Mohamed Shahin, titolare della Moschea Omar Ibn Khattab di via Saluzzo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il provvedimento si basa su motivazioni legate a un ruolo «di rilievo in ambienti dell’Islam radicale, incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l’ordinamento italiano».

Il decreto segnala inoltre che l’imam egiziano è «messaggero di un’ideologia fondamentalista e anti-semita» e si sarebbe reso «responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta attuale e grave per la sicurezza dello Stato». Tra questi comportamenti rientrano le dichiarazioni fatte durante la manifestazione pro Pal del 9 ottobre scorso, in cui Shahin avrebbe «difeso i terroristi di Hamas legittimando lo sterminio di inermi cittadini israeliani» il 7 ottobre 2023. Tali affermazioni avevano generato ampia risonanza mediatica e suscitato «indignazione» anche tra esponenti meno radicali del movimento pro Pal.

A carico dell’uomo risulta inoltre una denuncia per il reato di blocco stradale durante una manifestazione a Torino il 17 maggio scorso.

Prevalenza della sicurezza nazionale

Nel decreto si evidenzia come «le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato e di prevenzione di attività terroristiche devono prevalere» rispetto a fattori personali come la situazione familiare, i legami in Italia, la durata del soggiorno o la posizione lavorativa ed economica dell’imam. L’espulsione è dunque motivata dalla necessità di proteggere l’ordine pubblico e prevenire rischi concreti legati a ideologie estremiste sul territorio nazionale.

