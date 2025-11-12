Tempesta geomagnetica “CME cannibale” colpisce la Terra: aurora visibile anche in Italia

Connect with us

Published

2 ore ago

on

Tempesta solare G4 in corso: rischi per satelliti e reti, ma anche spettacolo nei cieli

Una tempesta geomagnetica “CME cannibale” di intensità eccezionale sta colpendo la Terra oggi, mercoledì 12 novembre 2025, con effetti che potrebbero proseguire fino a domani. Il fenomeno è dovuto alla quasi simultanea arrivata di due espulsioni di massa coronale (CME) partite dal Sole nei giorni scorsi, che hanno fuso i propri campi magnetici amplificando l’impatto sul campo magnetico terrestre.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha emesso un allerta di livello G4, classificato come “severo”. Le CME, originate il 9 e il 10 novembre dalla regione solare AR 4274, una delle più instabili del momento, hanno generato una tempesta magnetica in grado di spingere l’indice Kp — che misura la turbolenza geomagnetica — oltre il valore 7. Per domani è attesa un’ulteriore attività di livello G3, considerata comunque intensa.

Una CME (Espulsione di Massa Coronale) è una gigantesca nube di plasma e campi magnetici contenente miliardi di tonnellate di particelle cariche, espulsa dalla corona solare a velocità che possono superare i 3.000 km/s. Nel caso attuale, la seconda espulsione ha raggiunto e inglobato la prima, formando un’unica e potente “CME cannibale”. Questo fenomeno può provocare tempeste geomagnetiche più forti del normale, capaci di interferire con i sistemi tecnologici terrestri.

Tra i principali rischi segnalati dagli esperti:

  • Satelliti e comunicazioni: possibili malfunzionamenti e perdita temporanea di orientamento.
  • Interferenze radio: disturbi sulle comunicazioni ad alta frequenza (HF).
  • Segnali GPS: deviazioni o interruzioni temporanee di alcuni minuti.
  • Reti elettriche: potenziali sovraccarichi o danni localizzati alle infrastrutture.

Oltre agli effetti tecnici, la tempesta geomagnetica “CME cannibale” sta offrendo un incredibile spettacolo naturale. L’aurora boreale, solitamente visibile solo alle alte latitudini, è apparsa anche in zone insolitamente meridionali come l’Alabama e la California settentrionale.

In Italia, l’aurora è stata osservata nella notte tra l’11 e il 12 novembre dalle Alpi alle Dolomiti fino alla Sardegna, con bagliori rosati e violacei che hanno illuminato il cielo e invaso i social con immagini spettacolari. Anche questa sera, tra le 21:00 e l’1:00, sarà possibile ammirare l’aurora da aree rurali o lontane dall’inquinamento luminoso, soprattutto nel Nord del Paese.

L’evento è legato al massimo solare del ciclo iniziato nel 2019, che sta raggiungendo il suo apice in questi mesi. Tra le numerose tempeste solari del 2025, quella odierna è una delle più potenti e spettacolari, segno dell’intensa attività magnetica del Sole in questa fase del ciclo.

LE ULTIME NOTIZIE

Tragico incidente in Perù: 37 morti in un autobus finito in un burrone

12 Novembre 2025
Nel sud del Perù, un autobus diretto ad Arequipa è precipitato in un burrone dopo uno scontro con un altro...
Read More
Tragico incidente in Perù: 37 morti in un autobus finito in un burrone

Jeffrey Epstein emails reveal contacts with Donald Trump

12 Novembre 2025
An email from Jeffrey Epstein shows that one of his victims spent hours at his home with Donald Trump, raising...
Read More
Jeffrey Epstein emails reveal contacts with Donald Trump

Ficarazzi, arrestato 24enne per minacce e aggressioni alla ex compagna

12 Novembre 2025
Momenti di terrore a Ficarazzi: un giovane di 24 anni ha minacciato la ex compagna con coltelli e fuoco, costringendo...
Read More
Ficarazzi, arrestato 24enne per minacce e aggressioni alla ex compagna

Violenza sulla moglie a Limbiate, uomo arrestato: le getta benzina sul volto

12 Novembre 2025
Nuovo caso di violenza: un 46enne ha gettato benzina sul volto della moglie dopo mesi di minacce e pedinamenti Un...
Read More
Violenza sulla moglie a Limbiate, uomo arrestato: le getta benzina sul volto

Tempesta geomagnetica “CME cannibale” colpisce la Terra: aurora visibile anche in Italia

12 Novembre 2025
Tempesta solare G4 in corso: rischi per satelliti e reti, ma anche spettacolo nei cieli Una tempesta geomagnetica “CME cannibale”...
Read More
Tempesta geomagnetica “CME cannibale” colpisce la Terra: aurora visibile anche in Italia

Omicidio Ilaria Sula: processo a Roma per Mark Antony Samson, reo confesso

12 Novembre 2025
Inizia davanti alla Terza Corte di Assise il processo per il femminicidio della giovane romana Omicidio Ilaria Sula: è iniziato...
Read More
Omicidio Ilaria Sula: processo a Roma per Mark Antony Samson, reo confesso

Stretta sul porno online: Agcom blocca 48 siti per i minorenni

12 Novembre 2025
Da oggi, mercoledì 12 novembre, l’accesso ai siti pornografici italiani è consentito solo agli utenti maggiorenni Da oggi, mercoledì 12...
Read More
Stretta sul porno online: Agcom blocca 48 siti per i minorenni

Aereo cargo militare turco precipitato in Georgia: morte 20 persone

12 Novembre 2025
Tutti i membri dell’equipaggio del C-130 turco sono deceduti nello schianto avvenuto durante il ritorno dall’Azerbaijan Ieri, martedì 11 novembre,...
Read More
Aereo cargo militare turco precipitato in Georgia: morte 20 persone

Ryanair abbandona i biglietti cartacei: addio ai pass tradizionali

12 Novembre 2025
Ryanair introduce le carte d’imbarco digitali, ma il cambiamento creerà difficoltà ai viaggiatori meno digitali Da oggi, mercoledì 12 novembre,...
Read More
Ryanair abbandona i biglietti cartacei: addio ai pass tradizionali

Sfida di Trump a Maduro: si accende la tensione tra Stati Uniti e Venezuela

12 Novembre 2025
Trump porta una portaerei Usa nei Caraibi e aumenta i timori di conflitto con il regime venezuelano Si va verso...
Read More
Sfida di Trump a Maduro: si accende la tensione tra Stati Uniti e Venezuela
Tragico incidente in Perù: 37 morti in un autobus finito in un burrone Tragico incidente in Perù: 37 morti... 12 Novembre 2025
Jeffrey Epstein emails reveal contacts with Donald Trump Jeffrey Epstein emails reveal contacts with... 12 Novembre 2025
Ficarazzi, arrestato 24enne per minacce e aggressioni alla ex compagna Ficarazzi, arrestato 24enne per minacce e... 12 Novembre 2025
Violenza sulla moglie a Limbiate, uomo arrestato: le getta benzina sul volto Violenza sulla moglie a Limbiate, uomo... 12 Novembre 2025
Tempesta geomagnetica “CME cannibale” colpisce la Terra: aurora visibile anche in Italia Tempesta geomagnetica “CME cannibale” colpisce la... 12 Novembre 2025
Omicidio Ilaria Sula: processo a Roma per Mark Antony Samson, reo confesso Omicidio Ilaria Sula: processo a Roma... 12 Novembre 2025
Stretta sul porno online: Agcom blocca 48 siti per i minorenni Stretta sul porno online: Agcom blocca... 12 Novembre 2025
Aereo cargo militare turco precipitato in Georgia: morte 20 persone Aereo cargo militare turco precipitato in... 12 Novembre 2025
Ryanair abbandona i biglietti cartacei: addio ai pass tradizionali Ryanair abbandona i biglietti cartacei: addio... 12 Novembre 2025
Sfida di Trump a Maduro: si accende la tensione tra Stati Uniti e Venezuela Sfida di Trump a Maduro: si... 12 Novembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending