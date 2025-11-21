Allerta meteo in Italia: neve, temporali e venti forti su gran parte del Paese

Connect with us

Una nuova allerta meteo in Italia per condizioni instabili dal Nord alla Sicilia

L’allerta meteo in Italia di oggi, venerdì 21 novembre, che segna un deciso peggioramento che coinvolge quasi l’intero Paese, tra neve in arrivo al Nord, temporali diffusi e venti che stanno toccando intensità da burrasca. La Protezione Civile ha elevato il livello di attenzione: allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale e allerta gialla in diverse regioni, fra cui Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise.

Aria fredda dalla Groenlandia e primi rovesci

Una massa d’aria insolitamente fredda di origine groenlandese ha raggiunto la penisola, favorendo precipitazioni irregolari ma insistenti. Le temperature sono in calo e sulle regioni settentrionali si prevede neve già dai 400-600 metri, con accumuli maggiori alle quote più alte.
Temporali intensi e raffiche improvvise

La Protezione Civile segnala rovesci e temporali soprattutto lungo i versanti tirrenici di Campania e Basilicata, destinati a estendersi rapidamente verso Calabria e Sicilia. Non mancheranno fenomeni intensi, con attività elettrica frequente e raffiche che potrebbero alimentare criticità idrogeologiche localizzate.

Burrasca e mareggiate sulle coste

Dalle prime ore della mattina si registrano venti forti in Emilia-Romagna e Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste più esposte. La situazione resta dinamica e richiede attenzione anche nelle zone interne, dove le raffiche potrebbero superare i livelli tipici del periodo.

Il quadro dell’allerta meteo Italia viene aggiornato di continuo dal Dipartimento della Protezione Civile, che pubblica bollettini e indicazioni su comportamenti da adottare durante le fasi di maltempo più intenso.

(con fonte AdnKronos)

