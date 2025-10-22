Bonus auto elettriche 2025 al via, ma ci sono delle criticità

Connect with us

Published

29 minuti ago

on

Al via il click-day per i nuovi incentivi auto elettriche 2025, critiche da parte del Codacons

Partirà ufficialmente oggi, mercoledì 22 ottobre, il bonus auto elettriche 2025, con l’apertura dello sportello online alle ore 12 per la presentazione delle domande da parte di cittadini e microimprese. L’iniziativa, finanziata con fondi del Pnrr e risorse europee, mira a sostenere la transizione verso una mobilità a zero emissioni, favorendo la sostituzione dei vecchi veicoli inquinanti con modelli elettrici di nuova generazione.

Come funziona il bonus auto elettriche 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato video tutorial dedicati per guidare i richiedenti nella compilazione delle istanze, con istruzioni differenziate in base alla tipologia di beneficiario. Le microimprese potranno inoltre accedere direttamente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Rna) per verificare in tempo reale il plafond residuo secondo il regime “de minimis”.

L’allarme del Codacons: rischio caos e contenziosi

Sul bonus auto elettriche 2025 incombe però, secondo il Codacons, il rischio di un “pasticcio all’italiana”. L’associazione denuncia una grave falla nella normativa: tra i requisiti per ottenere l’incentivo figura la residenza in una zona urbana funzionale (Fua), basata su un elenco Istat del 2011. Tuttavia, il 15 novembre l’Istat aggiornerà tale elenco con i dati del censimento 2021, modificando la composizione delle aree Fua.

Questo aggiornamento, spiega il Codacons, creerà una doppia criticità: chi oggi vive in un Comune che sarà incluso solo a novembre resterà escluso dal bonus, mentre chi risiede in un Comune destinato a uscire dall’elenco potrà comunque accedere agli incentivi, pur perdendo presto i requisiti.

Codacons: “Posticipare l’avvio del bonus auto elettriche”

Secondo l’associazione, il rischio è duplice: esclusioni ingiuste e contenziosi legali contro lo Stato, con fondi — fino a 11.000 euro a cittadino — destinati a esaurirsi rapidamente. Il Codacons chiede quindi al governo di rimandare la partenza del bonus auto elettriche 2025 a novembre, in attesa della pubblicazione del nuovo elenco Istat. L’associazione invita inoltre i cittadini che saranno inseriti nelle nuove zone Fua a rivolgersi al Codacons per far valere i propri diritti nel caso di esclusione.

LE ULTIME NOTIZIE

Hamas ridotta ma non distrutta: Israele stima 20mila miliziani ancora attivi

22 Ottobre 2025
Fonti militari israeliane parlano di un crollo del 90% dei razzi, ma Hamas mantiene uomini, armi leggere e tunnel operativi...
Read More
Hamas ridotta ma non distrutta: Israele stima 20mila miliziani ancora attivi

Bonus auto elettriche 2025 al via, ma ci sono delle criticità

22 Ottobre 2025
Al via il click-day per i nuovi incentivi auto elettriche 2025, critiche da parte del Codacons Partirà ufficialmente oggi, mercoledì...
Read More
Bonus auto elettriche 2025 al via, ma ci sono delle criticità

Champions League: Inter travolge l’U-Saint-Gilloise 4-0, crolla il Napoli col PSV

22 Ottobre 2025
Vittoria netta dell’Inter in Champions League, disastro Napoli a Eindhoven L’Inter brilla ancora in Champions League, mentre il Napoli subisce...
Read More
Champions League: Inter travolge l’U-Saint-Gilloise 4-0, crolla il Napoli col PSV

Israele diffonde video di Hamas che tortura civili palestinesi a Gaza

21 Ottobre 2025
Il ministero degli Esteri israeliano pubblica video di presunte violenze di Hamas Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso sui...
Read More
Israele diffonde video di Hamas che tortura civili palestinesi a Gaza

Nuovo furto in Francia: colpo al museo Denis Diderot dopo il Louvre

21 Ottobre 2025
Dopo il furto al Louvre, ladri svaligiano il museo Maison des Lumières di Langres Non c’è pace per i musei...
Read More
Nuovo furto in Francia: colpo al museo Denis Diderot dopo il Louvre

Condannato in appello per violenza sessuale, ribaltata sentenza choc Macerata

21 Ottobre 2025
Corte d’Appello di Ancona condanna a tre anni il 31enne assolto in primo grado perché secondo i giudici la ragazza...
Read More
Condannato in appello per violenza sessuale, ribaltata sentenza choc Macerata

British Parliament considers stripping Prince Andrew of his title

21 Ottobre 2025
SNP motion to strip the Duke of York of his title following Virginia Giuffre's revelations A motion has been tabled...
Read More
British Parliament considers stripping Prince Andrew of his title

Trump chooses Paul Ingrassia, a lawyer known for racist remarks and insults against Afro-Americans

21 Ottobre 2025
The appointment of Paul Ingrassia as head of the Special Counsel sparks controversy due to his offensive comments about Martin...
Read More
Trump chooses Paul Ingrassia, a lawyer known for racist remarks and insults against Afro-Americans

Roma, bimbo di 11 anni precipita dalla finestra: è grave

21 Ottobre 2025
Bambino di 11 anni cade dal secondo piano in zona Tiburtina, ricoverato in prognosi riservata al Bambino Gesù. Un bimbo...
Read More
Roma, bimbo di 11 anni precipita dalla finestra: è grave

Nicolas Sarkozy in carcere: “Sono innocente, scandalo giudiziario”

21 Ottobre 2025
L’ex presidente francese entra nel penitenziario di La Santé per scontare cinque anni Nicolas Sarkozy è entrato oggi nel carcere...
Read More
Nicolas Sarkozy in carcere: “Sono innocente, scandalo giudiziario”
Hamas ridotta ma non distrutta: Israele stima 20mila miliziani ancora attivi Hamas ridotta ma non distrutta: Israele... 22 Ottobre 2025
Bonus auto elettriche 2025 al via, ma ci sono delle criticità Bonus auto elettriche 2025 al via,... 22 Ottobre 2025
Champions League: Inter travolge l’U-Saint-Gilloise 4-0, crolla il Napoli col PSV Champions League: Inter travolge l’U-Saint-Gilloise 4-0,... 22 Ottobre 2025
Israele diffonde video di Hamas che tortura civili palestinesi a Gaza Israele diffonde video di Hamas che... 21 Ottobre 2025
Nuovo furto in Francia: colpo al museo Denis Diderot dopo il Louvre Nuovo furto in Francia: colpo al... 21 Ottobre 2025
Condannato in appello per violenza sessuale, ribaltata sentenza choc Macerata Condannato in appello per violenza sessuale,... 21 Ottobre 2025
British Parliament considers stripping Prince Andrew of his title British Parliament considers stripping Prince Andrew... 21 Ottobre 2025
Trump chooses Paul Ingrassia, a lawyer known for racist remarks and insults against Afro-Americans Trump chooses Paul Ingrassia, a lawyer... 21 Ottobre 2025
Roma, bimbo di 11 anni precipita dalla finestra: è grave Roma, bimbo di 11 anni precipita... 21 Ottobre 2025
Nicolas Sarkozy in carcere: “Sono innocente, scandalo giudiziario” Nicolas Sarkozy in carcere: “Sono innocente,... 21 Ottobre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending