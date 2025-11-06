Vulcano Taftan in Iran mostra segni di risveglio dopo 700mila anni

Gli scienziati rilevano segnali di instabilità sul vulcano Taftan: possibili movimenti di magma in profondità

Il vulcano Taftan nell’Iran orientale, vicino al confine con l’Afghanistan, sta mostrando segnali di risveglio dopo centinaia di migliaia di anni di quiete. Secondo uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters e rilanciato dall’emittente statunitense ABC, gli scienziati hanno rilevato segni di instabilità geologica che potrebbero indicare movimenti di magma o di gas in profondità.

Tra luglio 2023 e maggio 2024, i ricercatori hanno osservato un rapido sollevamento del terreno in prossimità della vetta del vulcano, situata a oltre 4.000 metri di altitudine. Gli esperti hanno escluso che l’anomalia sia legata a fenomeni meteorologici o sismici, ipotizzando invece un’origine vulcanica.

Possibili movimenti di magma sotto il vulcano Taftan

Le variazioni rilevate fanno pensare a un movimento del magma o a un accumulo di gas nelle aree superficiali del vulcano Taftan, che non registra un’eruzione significativa da circa 700.000 anni. Tuttavia, restano alcuni dubbi su due episodi più recenti: il Global Volcanism Program dello Smithsonian Institution riporta due “eruzioni incerte”, una nel gennaio 1902 e un’altra nell’aprile 1993.

Nonostante la lunga inattività, gli studiosi non escludono che il vulcano possa riattivarsi con un’eruzione esplosiva, anche se non ci sono segnali immediati di pericolo.

Monitoraggio limitato e osservazioni satellitari

Il vulcano Taftan si trova in una zona remota dell’Iran e non è monitorato con strumenti di superficie come altri vulcani attivi. Per questo motivo, i dati satellitari rappresentano oggi l’unica fonte affidabile per osservare l’evoluzione del fenomeno e individuare eventuali passaggi dalla fase di quiescenza a quella di attività.

Gli scienziati continueranno a seguire da vicino la situazione per comprendere se il vulcano stia davvero preparando un risveglio o se si tratti di un episodio isolato.

(con fonte AdnKronos)