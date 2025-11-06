Vulcano Taftan in Iran mostra segni di risveglio dopo 700mila anni

Gli scienziati rilevano segnali di instabilità sul vulcano Taftan: possibili movimenti di magma in profondità
Il vulcano Taftan nell’Iran orientale, vicino al confine con l’Afghanistan, sta mostrando segnali di risveglio dopo centinaia di migliaia di anni di quiete. Secondo uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters e rilanciato dall’emittente statunitense ABC, gli scienziati hanno rilevato segni di instabilità geologica che potrebbero indicare movimenti di magma o di gas in profondità.
Tra luglio 2023 e maggio 2024, i ricercatori hanno osservato un rapido sollevamento del terreno in prossimità della vetta del vulcano, situata a oltre 4.000 metri di altitudine. Gli esperti hanno escluso che l’anomalia sia legata a fenomeni meteorologici o sismici, ipotizzando invece un’origine vulcanica.
Possibili movimenti di magma sotto il vulcano Taftan
Le variazioni rilevate fanno pensare a un movimento del magma o a un accumulo di gas nelle aree superficiali del vulcano Taftan, che non registra un’eruzione significativa da circa 700.000 anni. Tuttavia, restano alcuni dubbi su due episodi più recenti: il Global Volcanism Program dello Smithsonian Institution riporta due “eruzioni incerte”, una nel gennaio 1902 e un’altra nell’aprile 1993.
Nonostante la lunga inattività, gli studiosi non escludono che il vulcano possa riattivarsi con un’eruzione esplosiva, anche se non ci sono segnali immediati di pericolo.
Monitoraggio limitato e osservazioni satellitari
Il vulcano Taftan si trova in una zona remota dell’Iran e non è monitorato con strumenti di superficie come altri vulcani attivi. Per questo motivo, i dati satellitari rappresentano oggi l’unica fonte affidabile per osservare l’evoluzione del fenomeno e individuare eventuali passaggi dalla fase di quiescenza a quella di attività.
Gli scienziati continueranno a seguire da vicino la situazione per comprendere se il vulcano stia davvero preparando un risveglio o se si tratti di un episodio isolato.
LE ULTIME NOTIZIE
Droni negli aeroporti belgi: caos e sospetti sulla Russia
Sciopero farmacie private: proteste in tutta Italia per il rinnovo del contratto
Trump riaccende la corsa ai test nucleari, Mosca prepara la risposta
Vulcano Taftan in Iran mostra segni di risveglio dopo 700mila anni
Champions League, Inter e Atalanta vincono: notte perfetta per le italiane
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello per la morte della figlia Diana
Arrestato a Tripoli Osama Al-Masri, ex capo della polizia giudiziaria libica
Trump’s tariffs before the Supreme Court: the president’s powers at stake
France suspends Shein platform after child pornography doll scandal
Sex in a car on the A1 motorway: couple stopped at 140 km/h
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Flash19 ore ago
Vendita dello stadio di San Siro, la Procura di Milano apre un’indagine
-
World19 ore ago
Francia: auto contro pedoni sull’isola d’Oléron, dieci feriti di cui tre gravi
-
In Evidenza19 ore ago
Elezioni Usa 2025: tris storico dei democratici, sconfitta simbolica per Trump
-
World17 ore ago
Sesso in auto sull’autostrada A1: coppia fermata a 140 all’ora in Germania
You must be logged in to post a comment Login