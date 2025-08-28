Maltempo, allerta rossa in Lombardia e arancione in Piemonte

Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Temporali e nubifragi su gran parte del Nord, Milano chiude i parchi
ROMA – Giornata di forte maltempo oggi, giovedì 28 agosto, sull’Italia settentrionale. La Protezione civile ha diramato un bollettino che segnala allerta rossa in Lombardia e arancione in Piemonte, con rischio elevato di nubifragi, esondazioni e forti raffiche di vento.
Le aree più a rischio
In Lombardia le zone maggiormente interessate sono Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi occidentali. Attese precipitazioni molto abbondanti anche su Valtellina e Bergamasca, con picchi locali oltre i 200 millimetri in 24 ore. L’ingresso di aria più fresca in quota, previsto dal pomeriggio, favorirà un aumento dell’intensità dei temporali. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 90 km/h nelle aree prealpine e i 65 km/h in pianura e lungo l’Appennino.
In Piemonte, l’allerta arancione riguarda in particolare i bacini del Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, oltre alla pianura settentrionale.
Milano: parchi chiusi e appello alla prudenza
A Milano l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi e invita i cittadini a evitare zone alberate, cantieri, dehors e sottopassi. Particolare attenzione è richiesta lungo i corsi d’acqua a rischio esondazione, come Seveso e Lambro. I residenti sono inoltre sollecitati a mettere in sicurezza vasi e oggetti sui balconi che potrebbero essere spostati dal vento.
Il Comune ha attivato il Centro operativo della Protezione civile per il monitoraggio della situazione.
L’appello delle autorità
“Rivolgo un appello ai cittadini – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa – a prestare la massima prudenza, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e riducendo gli spostamenti nelle aree interessate dalle allerte”.
Le altre regioni coinvolte
Situazione critica anche in Liguria, con allerta arancione per Bacini Liguri Marittimi di Centro e Ponente e Bacini Padani di Levante. L’allerta gialla riguarda, oltre ad alcune aree di Lombardia, Piemonte e Liguria, anche Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.
LE ULTIME NOTIZIE
Us Open 2025, Sinner sfida Popyrin: dove vederlo in tv e streaming
Maltempo, allerta rossa in Lombardia e arancione in Piemonte
Venezia 2025, il red carpet brilla con Emma Stone e Clooney
Catania, tre giovani denunciati: con un drone tentavano di introdurre cellulari in carcere
Foto rubate e commenti sessisti online: indaga la polizia postale
Paolini e Darderi al terzo turno degli Us Open 2025
Meloni al Meeting di Rimini: “Italia forte e autorevole nel mondo”
Gaza, l’Onu: “Oltre mezzo milione di persone rischia la fame”
Shooting in Minneapolis, perpetrator identified as Robin Westman: two children dead
Naro (AG), sgozza un cane in strada: 27enne del Mali fermato dai carabinieri
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
International-News12 ore ago
Shooting in Minneapolis, perpetrator identified as Robin Westman: two children dead
-
Salute24 ore ago
Chikungunya, nuovi casi in Veneto: allarme zanzare e dati frammentati
-
Spettacolo23 ore ago
Venezia 82, Sorrentino inaugura la Mostra con La Grazia
-
Primo Piano18 ore ago
Cremlino contro truppe Ue in Ucraina, raid russi lasciano 100mila senza luce
You must be logged in to post a comment Login