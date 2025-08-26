Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Protezione Civile: avviso per Abruzzo, Molise e Basilicata. Da giovedì atteso l’ex uragano Erin
Le regioni interessate – Oggi, martedì 26 agosto, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per tre regioni del Centro-Sud: Molise, Basilicata e Abruzzo, in particolare nell’area del Bacino Alto del Sangro. Sono previsti temporali localmente intensi con possibili disagi alla viabilità e rischio idrogeologico.
Le condizioni attuali
L’inizio della settimana resta generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese, salvo i consueti rovesci pomeridiani sui rilievi interni. Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, si tratta però solo di una tregua temporanea.
Il peggioramento in arrivo
Già da mercoledì 27 agosto l’ex uragano Erin inizierà a influenzare il quadro meteorologico, richiamando masse d’aria molto calde e umide dalle latitudini subtropicali. Il fenomeno interesserà soprattutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove le temperature potranno raggiungere i 40 gradi.
Nord Italia a rischio nubifragi
Diversa la situazione al Nord, dove da mercoledì è atteso un deciso peggioramento con temporali diffusi, piogge abbondanti e rischio di fenomeni estremi. Giovedì 28 agosto la perturbazione entrerà nel vivo con piogge intense in particolare su Liguria e Piemonte, aree che potrebbero essere interessate da alluvioni lampo.
LE ULTIME NOTIZIE
Il nuovo Vocabolario Treccani segna il confine tra uso e abuso delle parole
Allerta meteo gialla al Centro-Sud: rischio temporali su tre regioni
Tomasi candidato del centrodestra in Toscana
Trump removes Lisa Cook from the Fed Board: allegations of irregularities
Trump sospende gli aiuti a Kiev, Germania e Ue confermano il sostegno
Musk takes Apple and OpenAI to court over ChatGPT deal
Omicidio a Montecorvino Rovella, Persico confessa davanti al gip
Gaza, Israeli attack on Nasser Hospital: five journalists killed
Inter travolgente all’esordio: 5-0 al Torino a San Siro
Zelensky ringrazia re Carlo: “Una vera ispirazione per l’Ucraina”
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Primo Piano24 ore ago
Raid israeliani a Sana’a: sono almeno sei i morti e decine di feriti
-
International-News18 ore ago
Trump threatens NBC and ABC: ‘Licences at risk for bias’
-
International-News17 ore ago
Trump arms the National Guard in Washington, controversy over crime statistics
-
Flash18 ore ago
Roseto, 27enne trovato morto davanti al pc con maschera antigas
You must be logged in to post a comment Login