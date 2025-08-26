Allerta meteo gialla al Centro-Sud: rischio temporali su tre regioni

Protezione Civile: avviso per Abruzzo, Molise e Basilicata. Da giovedì atteso l’ex uragano Erin

Le regioni interessate – Oggi, martedì 26 agosto, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per tre regioni del Centro-Sud: Molise, Basilicata e Abruzzo, in particolare nell’area del Bacino Alto del Sangro. Sono previsti temporali localmente intensi con possibili disagi alla viabilità e rischio idrogeologico.

Le condizioni attuali

L’inizio della settimana resta generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese, salvo i consueti rovesci pomeridiani sui rilievi interni. Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, si tratta però solo di una tregua temporanea.

Il peggioramento in arrivo

Già da mercoledì 27 agosto l’ex uragano Erin inizierà a influenzare il quadro meteorologico, richiamando masse d’aria molto calde e umide dalle latitudini subtropicali. Il fenomeno interesserà soprattutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove le temperature potranno raggiungere i 40 gradi.

Nord Italia a rischio nubifragi

Diversa la situazione al Nord, dove da mercoledì è atteso un deciso peggioramento con temporali diffusi, piogge abbondanti e rischio di fenomeni estremi. Giovedì 28 agosto la perturbazione entrerà nel vivo con piogge intense in particolare su Liguria e Piemonte, aree che potrebbero essere interessate da alluvioni lampo.

(con fonte AdnKronos)