Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia

Intossicazione alimentare a Pietracatella: madre e figlia morte dopo una cena della Vigilia di Natale. Accertamenti medico-legali in corso al Cardarelli.

Intossicazione alimentare a Pietracatella. È questa l’ipotesi principale al centro degli accertamenti dopo la tragedia avvenuta nel paese in provincia di Campobasso, dove una famiglia è stata colpita da gravi malori dopo una cena della Vigilia di Natale a base di pesce e frutti di mare. Il bilancio è di due morti, madre e figlia, mentre il padre è ricoverato in gravi condizioni.

La ragazza, 16 anni, è morta nella serata di ieri all’ospedale Cardarelli di Campobasso, intorno alle 22.30. Nella mattinata di oggi è deceduta anche la madre, Antonella Di Jelsi, 50 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione. Il padre resta sotto osservazione in terapia intensiva.

Secondo quanto ricostruito, la sera della Vigilia la famiglia avrebbe consumato una cena a base di pesce e cozze. Dopo alcune ore sono comparsi forti dolori addominali e coliche. I tre si sarebbero recati al Pronto soccorso, ma sarebbero stati dimessi e rimandati a casa per due volte.

Il quadro clinico è precipitato nella giornata successiva, quando i dolori sono diventati insopportabili. Al nuovo accesso in ospedale le condizioni erano già critiche: padre e figlia sono stati trasferiti in rianimazione, la madre in medicina. La ragazza è morta in serata, la donna poche ore dopo.

Sulla intossicazione alimentare a Pietracatella sono in corso accertamenti medico-legali. Non viene esclusa nemmeno l’ipotesi di una reazione allergica o di una grave intolleranza. Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause dei decessi. La Procura valuterà anche eventuali responsabilità legate alle dimissioni precedenti.

(con fonte AdnKronos)

