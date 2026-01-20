Potente tempesta solare sulla Terra, aurora boreale visibile anche in Italia

Video
-
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
Evento geomagnetico tra i più intensi degli ultimi vent’anni: allerta S4 e possibili effetti su satelliti e reti elettriche
Una potente tempesta solare sulla Terra è in corso in queste ore ed è considerata la più violenta degli ultimi vent’anni. Lo ha comunicato lo Space Weather Prediction Center del National Weather Service, che ha classificato l’evento al livello S4 (grave) sulla scala ufficiale delle tempeste geomagnetiche. Un’intensità tale da generare aurore boreali visibili anche a latitudini insolite, compreso il Nord Italia.
Secondo gli esperti, la potente tempesta solare sulla Terra risulta persino più intensa delle celebri tempeste solari di Halloween dell’ottobre 2003, a lungo considerate tra le più forti dell’era moderna del meteo spaziale. Per questo motivo è stato diramato un avviso di grave tempesta geomagnetica, con possibili ripercussioni sui sistemi tecnologici terrestri.
All’origine del fenomeno vi è una espulsione di massa coronale (CME) verificatasi sul Sole il 18 gennaio. Si tratta di una gigantesca nube di plasma e particelle cariche che, dirigendosi verso il nostro pianeta, ha impattato con la magnetosfera terrestre. L’interazione può causare disturbi alle comunicazioni satellitari, ai sistemi GPS e alle reti elettriche, oltre ad aumentare in modo significativo la probabilità di osservare aurore boreali anche a latitudini più basse del consueto.
Nella notte sono già giunte numerose segnalazioni, supportate da immagini e testimonianze, di aurora boreale osservata nei cieli italiani. I fenomeni luminosi sono stati segnalati soprattutto in Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia-Romagna, con bagliori verdi, rossastri e violacei ben visibili in condizioni di cielo sereno.
Tra oggi e domani le condizioni geomagnetiche resteranno estreme o molto forti, mantenendo alta la probabilità che l’aurora possa ripresentarsi nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Le ore più favorevoli per l’osservazione sono quelle notturne e pre-alba, indicativamente tra le 21 e le prime ore del mattino, in aree lontane dall’inquinamento luminoso.
La potente tempesta solare sulla Terra non rappresenta un pericolo diretto per la salute umana, ma può avere effetti rilevanti sulle infrastrutture tecnologiche. Tra le principali conseguenze possibili figurano interferenze alle comunicazioni radio ad alta frequenza, problemi temporanei ai sistemi GPS e satellitari e disturbi alle reti elettriche nelle zone più sensibili.
LE ULTIME NOTIZIE
Omicidio di Federica Torzullo, domani l’udienza di convalida per il marito
Sinner agli Australian Open 2026: debutto vincente, Gaston si ritira
Incidente ferroviario ad Adamuz: sale a 41 il numero delle vittime in Spagna
Potente tempesta solare sulla Terra, aurora boreale visibile anche in Italia
Mareggiate a Santa Teresa di Riva, auto inghiottita da una voragine sul lungomare
Lo strumento anti-coercizione dell’Unione europea contro le minacce di Trump
Ciclone mediterraneo sull’Italia, massima allerta per nubifragi e mareggiate
María Corina Machado dominates Venezuela poll, Delcy Rodríguez rejected
Scontro tra Adelfia e Acquaviva: morti 2 giovanissimi nell’impatto con un bus
Israel Prepares Full Defense Amid Tensions with Iran
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
International-News18 ore ago
Farewell to Valentino: Remembering the Last Emperor of Fashion
-
Criticart18 ore ago
Addio a Valentino, l’ultimo imperatore della moda
-
News19 ore ago
Collaboratore scolastico accusato di abusi su otto alunne minorenni
-
In Evidenza18 ore ago
Trump conferma i dazi contro i paesi Ue che hanno inviato truppe in Groenlandia
You must be logged in to post a comment Login