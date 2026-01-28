Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte: mai così vicino

Il Doomsday Clock del Bulletin of the Atomic Scientists avanza ancora. Pesano armi nucleari, crisi climatica e disinformazione globale

L’orologio dell’Apocalisse è stato spostato a 85 secondi dalla mezzanotte, il punto simbolico che rappresenta la catastrofe globale. È la posizione più vicina mai raggiunta dal Doomsday Clock, l’indicatore creato dal Bulletin of the Atomic Scientists per misurare il livello di rischio esistenziale per l’umanità.

L’annuncio è stato diffuso dall’ente scientifico, fondato all’inizio della Guerra Fredda, che ha deciso di avanzare le lancette di quattro secondi rispetto allo scorso anno. Alla base della scelta ci sono le crescenti preoccupazioni legate alle armi nucleari, al cambiamento climatico e alla diffusione della disinformazione.

Il Bulletin sottolinea che lo spostamento dell’orologio dell’Apocalisse arriva a un anno dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Durante questo periodo, secondo la dichiarazione ufficiale, il presidente statunitense avrebbe infranto norme consolidate ordinando attacchi unilaterali all’estero, dispiegando la forza sul territorio nazionale in contrasto con le autorità locali e ritirando gli Stati Uniti da diverse organizzazioni internazionali.

Nel documento si evidenzia inoltre come, al pari degli Stati Uniti, anche Russia, Cina e altri grandi Paesi siano diventati “sempre più aggressivi, ostili e nazionalisti”. La decisione di avvicinare ulteriormente le lancette è stata presa dopo consultazioni con un consiglio che include otto premi Nobel.

“Conquiste globali duramente ottenute stanno crollando”, avvertono gli scienziati del Bulletin, denunciando l’accelerazione di una competizione tra grandi potenze che mina la cooperazione internazionale. Secondo l’ente, questa dinamica aumenta il rischio di guerra nucleare, aggrava la crisi climatica e amplifica le minacce legate all’uso improprio della biotecnologia e allo sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale.

Particolare preoccupazione è espressa per la scadenza imminente del trattato New Start tra Washington e Mosca sulla riduzione degli armamenti nucleari. “Per la prima volta da oltre mezzo secolo, non ci sarà nulla a impedire una corsa incontrollata agli armamenti nucleari”, ha dichiarato Daniel Holz, fisico dell’Università di Chicago e presidente del Consiglio per la Scienza e la Sicurezza del Bulletin, durante una conferenza stampa.

I membri del consiglio hanno inoltre manifestato allarme per le operazioni di sicurezza condotte dall’amministrazione Trump in Minnesota, dove agenti armati e mascherati sono stati dispiegati nel corso di un’operazione anti-immigrazione che ha portato alla repressione delle proteste e alla morte di due persone. “La storia ha dimostrato che quando i governi non rispondono più ai propri cittadini, seguono conflitto e miseria”, ha affermato Holz.

Un altro elemento centrale riguarda il clima. Il Bulletin segnala livelli record di emissioni di anidride carbonica, principale causa dell’aumento delle temperature globali, in una fase in cui gli Stati Uniti stanno ridimensionando le politiche di contrasto al cambiamento climatico, seguiti da altri Paesi.

Secondo il Bulletin, anche la fiducia globale è sotto pressione. Maria Ressa, giornalista investigativa filippina e premio Nobel per la Pace, ha parlato di un vero e proprio “Armageddon dell’informazione”, alimentato da tecnologie che diffondono le menzogne più velocemente dei fatti. Ressa ha citato le azioni dell’amministrazione Trump in Minnesota e le minacce di sequestrare la Groenlandia come esempi della perdita di integrità dell’informazione a livello globale.

Il Bulletin of the Atomic Scientists, fondato da Albert Einstein, Robert Oppenheimer e altri scienziati nucleari dell’Università di Chicago, collocò inizialmente l’orologio dell’Apocalisse a sette minuti dalla mezzanotte nel 1947. Anche lo scorso anno le lancette erano state avvicinate, seppur di un solo secondo. “Il problema è che la retorica non ha corrisposto alle azioni”, ha dichiarato Alexandra Bell, presidente e amministratrice delegata dell’ente.

(con fonte AdnKronos)