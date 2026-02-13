Maltempo in Italia: allerta arancione in Calabria, frane e allagamenti gravi

Connect with us

Published

3 ore ago

on

Il ciclone Ulrike colpisce il Cosentino e altre regioni, decine di interventi dei vigili del fuoco e famiglie isolate. Allerta arancione in Calabria per frane, esondazioni e alberi caduti. Disagi alla viabilità e decine di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo in Italia colpisce soprattutto la Calabria – Prosegue il maltempo in Italia, con effetti più gravi in Calabria dove è stata dichiarata allerta arancione per le conseguenze del ciclone Ulrike. Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, il Cosentino deve fronteggiare frane, smottamenti, alberi caduti e allagamenti. Il fiume Busento, in piena, ha invaso le aree tra Cosenza e Dipignano, causando disagi significativi. Il sindaco Franz Caruso ha dichiarato: “La situazione è critica, ma sotto controllo”.

Famiglie isolate e interventi dei vigili del fuoco

Nel quartiere Massa di Cosenza, una famiglia di dieci persone è rimasta isolata, richiedendo l’intervento di un elicottero dal Reparto Volo di Pontecagnano. A Piano Lago, i vigili del fuoco hanno recuperato fiale di sangue allagate nei laboratori del Cnr. Anche il fiume Campagnano a Rende ha rotto gli argini, con invasi di acqua nelle strade urbane. Pali dell’illuminazione e veicoli sono stati danneggiati dalla corrente. In provincia di Cosenza, frazioni di Carolei e Casali del Manco risultano isolate e alcune abitazioni evacuate.

Criticità lungo le arterie e mareggiate sul Tirreno cosentino

A Rogliano, una frana in contrada Pianoimbuto ha raggiunto un’abitazione, con alberi caduti lungo la A2 causando rallentamenti. Le mareggiate minacciano ancora la ferrovia a Paola, mentre a Grisolia dieci persone sono state salvate tramite gommone fluviale. Dalle 22 di ieri i vigili del fuoco in provincia di Cosenza hanno effettuato circa 50 interventi, con altre 80 richieste ancora in attesa.

Strade chiuse e deviazioni in tutta la Calabria

L’Anas segnala la chiusura per frane e allagamenti di tratti stradali in provincia di Cosenza, tra cui la Ss107 Silana Crotonese, la Ss19 Delle Calabrie e la Ss278 Di Potame, oltre a un tratto della statale 18 Tirrena Inferiore a Cetraro. Chiusura anche della Nsa572 a Serra San Bruno. Squadre Anas e forze dell’ordine sono sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione.

Allerta anche in Campania, Sicilia e Messina

A Vietri sul Mare, cinque famiglie sono state evacuate a seguito di una frana sulla Ss163 Amalfitana, con vertice in prefettura previsto per valutare misure di sicurezza. A Palermo, 132 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore per alberi caduti e danni da vento; ancora trenta interventi in coda. A Messina, il sindaco Federico Basile ha potenziato il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare in tempo reale le criticità legate a vento e mareggiate.

LE ULTIME NOTIZIE

Maltempo in Italia: allerta arancione in Calabria, frane e allagamenti gravi

13 Febbraio 2026
Il ciclone Ulrike colpisce il Cosentino e altre regioni, decine di interventi dei vigili del fuoco e famiglie isolate. Allerta...
Read More
Maltempo in Italia: allerta arancione in Calabria, frane e allagamenti gravi

UN scandal: Iran elected vice-president of social development despite human rights violations

13 Febbraio 2026
Iran has been elected vice-president of the UN Commission for Social Development, sparking fierce controversy over its violations of women's...
Read More
UN scandal: Iran elected vice-president of social development despite human rights violations

Attacchi russi nella regione di Odessa: morti e feriti nei raid

13 Febbraio 2026
Colpite infrastrutture portuali e ferroviarie. Feriti gravi dopo i bombardamenti con droni nella regione ucraina Gli attacchi russi nella regione...
Read More
Attacchi russi nella regione di Odessa: morti e feriti nei raid

Sparatoria alla South Carolina State University: due morti

13 Febbraio 2026
Colpi d’arma da fuoco nel campus universitario: un ferito e lockdown notturno nella residenza studentesca La sparatoria alla South Carolina...
Read More
Sparatoria alla South Carolina State University: due morti

Trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli: bimbo resta grave

13 Febbraio 2026
Indagini sul trasporto dell’organo arrivato da Bolzano. Sequestrato il contenitore, sei indagati per lesioni colpose Il trapianto di cuore fallito...
Read More
Trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli: bimbo resta grave

Trump ordina anche dispiegamento portaerei USS Ford nel Golfo Persico

13 Febbraio 2026
Washington rafforza la presenza militare in Medio Oriente mentre restano aperti i negoziati con Teheran sul nucleare e sulla sicurezza...
Read More
Trump ordina anche dispiegamento portaerei USS Ford nel Golfo Persico

L’indagine per la morte della bimba di Bordighera: indagato anche il compagno della madre

13 Febbraio 2026
Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice: stesso reato contestato alla madre, già detenuta L’indagine per la morte della...
Read More
L’indagine per la morte della bimba di Bordighera: indagato anche il compagno della madre

La successione di Kim Ju-ae alla guida della Corea del Nord verso l’ufficialità

12 Febbraio 2026
L’intelligence sudcoreana indica una possibile fase finale nella designazione della figlia di Kim Jong-un come futura leader La successione di...
Read More
La successione di Kim Ju-ae alla guida della Corea del Nord verso l’ufficialità

Russia tenta di bloccare WhatsApp per spingere verso app statale

12 Febbraio 2026
Meta denuncia il tentativo delle autorità russe. Il Cremlino replica: serve rispetto delle leggi nazionali. Russia tenta di bloccare WhatsApp...
Read More
Russia tenta di bloccare WhatsApp per spingere verso app statale

Iran marks Islamic Revolution anniversary with anti-US and Israel display

11 Febbraio 2026
Missiles, drone wreckage and propaganda symbols shown during mass rallies in Tehran Iran marks Islamic Revolution anniversary with anti-US and...
Read More
Iran marks Islamic Revolution anniversary with anti-US and Israel display
Maltempo in Italia: allerta arancione in Calabria, frane e allagamenti gravi Maltempo in Italia: allerta arancione in... 13 Febbraio 2026
UN scandal: Iran elected vice-president of social development despite human rights violations UN scandal: Iran elected vice-president of... 13 Febbraio 2026
Attacchi russi nella regione di Odessa: morti e feriti nei raid Attacchi russi nella regione di Odessa:... 13 Febbraio 2026
Sparatoria alla South Carolina State University: due morti Sparatoria alla South Carolina State University:... 13 Febbraio 2026
Trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli: bimbo resta grave Trapianto di cuore fallito al Monaldi... 13 Febbraio 2026
Trump ordina anche dispiegamento portaerei USS Ford nel Golfo Persico Trump ordina anche dispiegamento portaerei USS... 13 Febbraio 2026
L’indagine per la morte della bimba di Bordighera: indagato anche il compagno della madre L’indagine per la morte della bimba... 13 Febbraio 2026
La successione di Kim Ju-ae alla guida della Corea del Nord verso l’ufficialità La successione di Kim Ju-ae alla... 12 Febbraio 2026
Russia tenta di bloccare WhatsApp per spingere verso app statale Russia tenta di bloccare WhatsApp per... 12 Febbraio 2026
Iran marks Islamic Revolution anniversary with anti-US and Israel display Iran marks Islamic Revolution anniversary with... 11 Febbraio 2026

(con fonte AdnKronos)

 

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending