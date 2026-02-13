Maltempo in Italia: allerta arancione in Calabria, frane e allagamenti gravi

Il ciclone Ulrike colpisce il Cosentino e altre regioni, decine di interventi dei vigili del fuoco e famiglie isolate. Allerta arancione in Calabria per frane, esondazioni e alberi caduti. Disagi alla viabilità e decine di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo in Italia colpisce soprattutto la Calabria – Prosegue il maltempo in Italia, con effetti più gravi in Calabria dove è stata dichiarata allerta arancione per le conseguenze del ciclone Ulrike. Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, il Cosentino deve fronteggiare frane, smottamenti, alberi caduti e allagamenti. Il fiume Busento, in piena, ha invaso le aree tra Cosenza e Dipignano, causando disagi significativi. Il sindaco Franz Caruso ha dichiarato: “La situazione è critica, ma sotto controllo”.

Famiglie isolate e interventi dei vigili del fuoco

Nel quartiere Massa di Cosenza, una famiglia di dieci persone è rimasta isolata, richiedendo l’intervento di un elicottero dal Reparto Volo di Pontecagnano. A Piano Lago, i vigili del fuoco hanno recuperato fiale di sangue allagate nei laboratori del Cnr. Anche il fiume Campagnano a Rende ha rotto gli argini, con invasi di acqua nelle strade urbane. Pali dell’illuminazione e veicoli sono stati danneggiati dalla corrente. In provincia di Cosenza, frazioni di Carolei e Casali del Manco risultano isolate e alcune abitazioni evacuate.

Criticità lungo le arterie e mareggiate sul Tirreno cosentino

A Rogliano, una frana in contrada Pianoimbuto ha raggiunto un’abitazione, con alberi caduti lungo la A2 causando rallentamenti. Le mareggiate minacciano ancora la ferrovia a Paola, mentre a Grisolia dieci persone sono state salvate tramite gommone fluviale. Dalle 22 di ieri i vigili del fuoco in provincia di Cosenza hanno effettuato circa 50 interventi, con altre 80 richieste ancora in attesa.

Strade chiuse e deviazioni in tutta la Calabria

L’Anas segnala la chiusura per frane e allagamenti di tratti stradali in provincia di Cosenza, tra cui la Ss107 Silana Crotonese, la Ss19 Delle Calabrie e la Ss278 Di Potame, oltre a un tratto della statale 18 Tirrena Inferiore a Cetraro. Chiusura anche della Nsa572 a Serra San Bruno. Squadre Anas e forze dell’ordine sono sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione.

Allerta anche in Campania, Sicilia e Messina

A Vietri sul Mare, cinque famiglie sono state evacuate a seguito di una frana sulla Ss163 Amalfitana, con vertice in prefettura previsto per valutare misure di sicurezza. A Palermo, 132 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore per alberi caduti e danni da vento; ancora trenta interventi in coda. A Messina, il sindaco Federico Basile ha potenziato il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare in tempo reale le criticità legate a vento e mareggiate.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)