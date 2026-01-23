Funerali di Valentino Garavani a Roma, l’ultimo saluto del mondo

Connect with us

Celebrità, fiori bianchi e tocchi di rosso nella basilica di Santa Maria degli Angeli per l’addio allo stilista scomparso a 93 anni

Aggiornamento ore 16,00 – Si sono svolti oggi a Roma i funerali di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì scorso all’età di 93 anni. La cerimonia si è tenuta nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, e ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della moda, dello spettacolo e della cultura internazionale.

Tra i presenti ai funerali di Valentino Garavani anche volti noti come Anne Hathaway e Anna Wintour, insieme a stilisti, modelle, attori e collaboratori storici del couturier che hanno voluto rendere omaggio a una delle figure più influenti della moda italiana e mondiale.

Grande attenzione è stata riservata ai dettagli della cerimonia, pensati per richiamare lo stile e l’estetica di Valentino Garavani. L’interno della basilica era allestito interamente in bianco, con composizioni floreali e corone realizzate prevalentemente con rose, tra i fiori preferiti dallo stilista. Un’atmosfera sobria ed elegante, coerente con l’immagine raffinata che ha sempre contraddistinto la sua carriera.

Tra i fedeli e gli ospiti, molti hanno scelto di indossare un copricapo rosso, in omaggio al colore simbolo di Valentino Garavani, diventato negli anni una vera e propria firma riconoscibile nel panorama dell’alta moda internazionale. Un gesto discreto ma fortemente evocativo, che ha attraversato l’intera cerimonia.

All’esterno della basilica, dietro le transenne, un cartello scritto a mano ha attirato l’attenzione dei presenti: “Tutto il mondo piange Valentino. Perdiamo il fiore più bello”. Il messaggio ha accompagnato il continuo afflusso di persone arrivate per l’ultimo saluto, alcune con mazzi di fiori, altre con fotografie dello stilista.

LA NOTIZIA DELLA PRIMA ORA – Roma rende omaggio a uno dei protagonisti assoluti della moda italiana. Si svolgono oggi, venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, i funerali di Valentino Garavani. Lo stilista è morto lunedì scorso nella Capitale all’età di 93 anni.

Già dalle prime ore del mattino sono presenti alcune centinaia di persone, tra operatori dell’informazione, addetti ai lavori e ammiratori. L’organizzazione prevede un servizio d’ordine rafforzato, con circa cento unità impegnate tra l’interno e l’esterno della basilica. Il feretro raggiungerà la chiesa da piazza Mignanelli, dove nei giorni precedenti è stata allestita la camera ardente, solo dopo l’ingresso completo degli invitati.

Per i funerali di Valentino Garavani sono attese numerose personalità del panorama internazionale della moda e dello spettacolo, oltre a esponenti dell’aristocrazia europea. L’organizzazione ha mantenuto il massimo riserbo sui nomi, ma la partecipazione si annuncia ampia e trasversale. A celebrare il rito funebre sarà il parroco della basilica, don Pietro Guerini.

Gli addobbi floreali seguono una linea sobria ed essenziale, dominata dal bianco, colore particolarmente caro allo stilista, accanto al celebre rosso che ha segnato l’identità della sua maison. Una scelta in continuità con l’allestimento della camera ardente.

Al termine della cerimonia, il feretro sarà trasferito al Cimitero Flaminio di Prima Porta, dove avverrà la tumulazione nella cappella di famiglia voluta da Valentino insieme a Giancarlo Giammetti, storico socio e compagno di vita. La sepoltura avverrà in una struttura circolare con ampie vetrate e spazi verdi, destinata ad accogliere in futuro anche Giammetti, come da lui stesso annunciato.

(con fonte AdnKronos)

