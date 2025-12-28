Saldi invernali 2026: via il 3 gennaio, tutte le date Regione per Regione

Video
I saldi invernali 2026 iniziano il 3 gennaio nella maggior parte delle Regioni. Ecco il calendario completo Regione per Regione e il vademecum Confcommercio per acquisti sicuri
Scatta il conto alla rovescia per i saldi invernali 2026, al via nella maggior parte delle Regioni italiane sabato 3 gennaio. La data è fissata dagli “Indirizzi unitari delle Regioni” del 24 marzo 2011, che stabiliscono l’inizio delle vendite di fine stagione nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania, con anticipo al sabato se tale giorno coincide con il lunedì.
Fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove i saldi inizieranno il 2 gennaio, e l’Alto Adige, che adotterà calendari differenziati a partire da giovedì 8 gennaio, in base ai distretti territoriali.
Di seguito il calendario dei saldi invernali 2026 Regione per Regione, con durata e limiti alle vendite promozionali:
Abruzzo: dal 3 gennaio per 60 giorni, promozioni consentite tutto l’anno
Basilicata: 3 gennaio – 1 marzo, stop promozioni 30 giorni prima
Calabria: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 15 giorni prima
Campania: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima
Emilia-Romagna: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima
Friuli Venezia Giulia: 3 gennaio – 31 marzo, promozioni sempre consentite
Lazio: dal 3 gennaio per 6 settimane, stop promozioni 30 giorni prima
Liguria: 3 gennaio – 16 febbraio (45 giorni), stop promozioni 40 giorni prima
Lombardia: 3 gennaio – 3 marzo, stop promozioni 30 giorni prima
Marche: 3 gennaio – 1 marzo, stop promozioni 30 giorni prima
Molise: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima e dopo
Piemonte: dal 3 gennaio per 8 settimane, stop promozioni 30 giorni prima
Puglia: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 15 giorni prima
Sardegna: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 40 giorni prima
Sicilia: 3 gennaio – 15 marzo, promozioni sempre consentite
Toscana: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima
Umbria: dal 3 gennaio per 60 giorni, promozioni sempre consentite
Valle d’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo, stop promozioni 15 giorni prima
Veneto: 3 gennaio – 28 febbraio, stop promozioni 30 giorni prima
Provincia di Trento: 60 giorni con periodi stabiliti liberamente dai commercianti
Calendario articolato per l’Alto Adige, dove i saldi si svolgono in periodi diversi a seconda dei distretti, con avvii dall’8 gennaio fino a marzo e aprile nelle località turistiche invernali.
Oltre alle date, Confcommercio ha diffuso un vademecum per saldi chiari e sicuri. Tra le regole principali: il cambio del prodotto è a discrezione del negoziante salvo difetti o non conformità; la prova dei capi non è obbligatoria; i pagamenti elettronici devono essere accettati; i prodotti in saldo devono essere stagionali; i prezzi devono indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, lo sconto e il prezzo finale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 26/2023.
(con fonte AdnKronos)
