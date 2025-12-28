Saldi invernali 2026: via il 3 gennaio, tutte le date Regione per Regione

Connect with us

I saldi invernali 2026 iniziano il 3 gennaio nella maggior parte delle Regioni. Ecco il calendario completo Regione per Regione e il vademecum Confcommercio per acquisti sicuri

Scatta il conto alla rovescia per i saldi invernali 2026, al via nella maggior parte delle Regioni italiane sabato 3 gennaio. La data è fissata dagli “Indirizzi unitari delle Regioni” del 24 marzo 2011, che stabiliscono l’inizio delle vendite di fine stagione nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania, con anticipo al sabato se tale giorno coincide con il lunedì.

Fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove i saldi inizieranno il 2 gennaio, e l’Alto Adige, che adotterà calendari differenziati a partire da giovedì 8 gennaio, in base ai distretti territoriali.

Di seguito il calendario dei saldi invernali 2026 Regione per Regione, con durata e limiti alle vendite promozionali:

Abruzzo: dal 3 gennaio per 60 giorni, promozioni consentite tutto l’anno

Basilicata: 3 gennaio – 1 marzo, stop promozioni 30 giorni prima

Calabria: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 15 giorni prima

Campania: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima

Emilia-Romagna: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima

Friuli Venezia Giulia: 3 gennaio – 31 marzo, promozioni sempre consentite

Lazio: dal 3 gennaio per 6 settimane, stop promozioni 30 giorni prima

Liguria: 3 gennaio – 16 febbraio (45 giorni), stop promozioni 40 giorni prima

Lombardia: 3 gennaio – 3 marzo, stop promozioni 30 giorni prima

Marche: 3 gennaio – 1 marzo, stop promozioni 30 giorni prima

Molise: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima e dopo

Piemonte: dal 3 gennaio per 8 settimane, stop promozioni 30 giorni prima

Puglia: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 15 giorni prima

Sardegna: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 40 giorni prima

Sicilia: 3 gennaio – 15 marzo, promozioni sempre consentite

Toscana: dal 3 gennaio per 60 giorni, stop promozioni 30 giorni prima

Umbria: dal 3 gennaio per 60 giorni, promozioni sempre consentite

Valle d’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo, stop promozioni 15 giorni prima

Veneto: 3 gennaio – 28 febbraio, stop promozioni 30 giorni prima

Provincia di Trento: 60 giorni con periodi stabiliti liberamente dai commercianti

Calendario articolato per l’Alto Adige, dove i saldi si svolgono in periodi diversi a seconda dei distretti, con avvii dall’8 gennaio fino a marzo e aprile nelle località turistiche invernali.

Oltre alle date, Confcommercio ha diffuso un vademecum per saldi chiari e sicuri. Tra le regole principali: il cambio del prodotto è a discrezione del negoziante salvo difetti o non conformità; la prova dei capi non è obbligatoria; i pagamenti elettronici devono essere accettati; i prodotti in saldo devono essere stagionali; i prezzi devono indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, lo sconto e il prezzo finale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 26/2023.

