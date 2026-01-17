World Pizza Day, le pizze bandiera dei maestri pizzaioli in tutta Italia

Connect with us

Published

2 ore ago

on

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day: da Napoli a Roma, dalla Puglia alla Sicilia, una selezione di pizze simbolo racconta l’evoluzione del settore tra ricerca, identità e qualità

Il World Pizza Day si celebra il 17 gennaio e rinnova ogni anno l’omaggio a uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy. Non solo convivialità e tradizione, ma anche ricerca, tecnica e visione contemporanea. Negli ultimi anni il settore ha conosciuto una crescita costante, trasformando il concetto stesso di pizzeria e ridefinendo l’idea di pizza come prodotto gastronomico evoluto. In occasione del World Pizza Day, ecco una selezione di pizze bandiera firmate da alcuni tra i maestri pizzaioli più rappresentativi d’Italia.

A Napoli, Pozzuoli, Bagnoli e Roma, Diego Vitagliano propone “La Rinforzata”, una sintesi della sua identità: cavolfiore marinato e gratinato con soia e senape, colatura di alici, fior di latte dei Monti Latteria Sorrentina, acciughe di Cetara, mandorle tostate, tartufo nero e cacioricotta cilentano.

A Roma, Pier Daniele Seu presenta “Valeria da nonna”, una pizza che richiama il sapore domestico con polpette al sugo, pomodoro arrosto, fonduta di parmigiano, pecorino, battuto mediterraneo e basilico. Accanto, per il formato Tac – Thin and crunchy, “L’assoluto di crucifere”, proposta vegana che lavora su consistenze e fermentazioni: cavolfiore giallo, broccolo romanesco arrosto, cavolfiore viola, cavoletti di Bruxelles, cavolo nero e nocciole.

Sempre nella Capitale, Pizza & Bolle celebra il territorio con “Faccio un salto ai Castelli”: crema di patate arrosto, patate sauté, porchetta, riduzione al balsamico e salsa tzatziki, abbinata a Champagne Extra Brut. L’insegna napoletana dello stesso gruppo propone invece fior di latte, guanciale, teriyaki, zenzero marinato, pecorino semistagionato e pepe sichuan. Per la teglia da asporto arriva la pizza Pastrami, ispirata alla tradizione newyorkese.

A Chieti, Luca Cornacchia firma “Transumanza”, un padellino a tripla lievitazione cotto al vapore e ripieno di pecora alla callara sfilacciata, sigillato con caciocavallo podolico per preservare il contrasto al morso.

Al Frumentario di Roma, Alessandro Santilli propone “Funghi e crema pasticcera salata”: plerotus ripassati con aglio, olio e prezzemolo, crema pasticcera al provolone affumicato e demi-glace con senape in grani. In occasione della settimana del World Pizza Day, chi sceglie questa pizza riceve anche un assaggio della sua Margherita signature.

Gabriele Bonci, sempre a Roma, presenta “Animelle, lenticchie e cipolla”: hummus di lenticchie di Rascino, animelle e cipolla fritta al miele. Massimiliano Ceccarelli, alias Max Crunch, rilancia invece la “Pizza da 10”: polpa di granchio, insalata e maionese, omaggio dichiarato agli anni Ottanta.

A Napoli, Bro propone “Non è una pizza per napoletani (pizza & ananas)”: salame piccante, fior di latte, composta di ananas piccante, fonduta di provolone del Monaco Dop e basilico. Federico e Francesco De Maria, da I Vesuviani, restano fedeli al grande classico con “Salsiccia e friarielli”, ruota di carro con friarielli alla napoletana, salsiccia di suino umbro, provola e pecorino bagnolese.

In Puglia, Roberta Esposito celebra il World Pizza Day con “Aglio, olio e peperoncino”: mozzarella di Gioia del Colle Dop, crumble di pane all’aglio, pomodori secchi e peperoncini peruviani gialli e rossi. In Campania, a Pontecagnano Faiano, Valerio Iessi e Daniele Ferrara presentano “La Capovolta”, padellino cotto al contrario e ispirato al celebre errore delle sorelle Tatin, nella versione Partenope al Fumo con scarola, olive nere, capperi, noci e provola di Agerola.

In Calabria, Pasqualino De Giuseppe propone “La Cosentina con rape e salsiccia”, pizza bassa e ampia con ingredienti esclusivamente locali. In Sicilia, i cugini Sorce raccontano il territorio con “La nostra Sud”: fior di latte, bresaola di tonno, datterino giallo semi secco, cipolla marinata, scorza di limone e basilico.

Chiude il percorso romano Luca Mastracci, che per il World Pizza Day guida una masterclass al Mercato Centrale Roma: farine, impasto diretto, stesura, cottura nel forno a legna e degustazione finale, con la possibilità di portare a casa il proprio impasto.

LE ULTIME NOTIZIE

In Iran oltre 3000 manifestanti uccisi, repressione e blackout internet permanente

17 Gennaio 2026
Secondo le ong per i diritti umani il bilancio delle vittime delle proteste continua a crescere, mentre Teheran accelera sul...
Read More
In Iran oltre 3000 manifestanti uccisi, repressione e blackout internet permanente

World Pizza Day, le pizze bandiera dei maestri pizzaioli in tutta Italia

17 Gennaio 2026
Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day: da Napoli a Roma, dalla Puglia alla Sicilia, una selezione di...
Read More
World Pizza Day, le pizze bandiera dei maestri pizzaioli in tutta Italia

Morto il presidente della Fiorentina Commisso

17 Gennaio 2026
Il club viola annuncia sui social la scomparsa di Rocco Commisso: aveva 76 anni È morto il presidente della Fiorentina...
Read More
Morto il presidente della Fiorentina Commisso

Propaganda russa sulla guerra in Ucraina: i numeri smentiscono la narrativa del Cremlino

17 Gennaio 2026
Mosca parla di avanzate decisive e di Kiev “alle corde”, ma i dati sul controllo territoriale raccontano una guerra ben...
Read More
Propaganda russa sulla guerra in Ucraina: i numeri smentiscono la narrativa del Cremlino

Board of Peace per Gaza: Trump presiede nuovo organismo Usa per transizione post-conflitto

17 Gennaio 2026
La Casa Bianca annuncia la nascita di un consiglio esecutivo con figure politiche e finanziarie di primo piano per guidare...
Read More
Board of Peace per Gaza: Trump presiede nuovo organismo Usa per transizione post-conflitto

Maltempo in italia: neve al Nord e Scirocco al Sud, situazione critica fino a metà settimana

17 Gennaio 2026
Una perturbazione atlantica investe il Paese: nevicate abbondanti sulle Alpi e piogge intense sulle regioni meridionali, con venti forti e...
Read More
Maltempo in italia: neve al Nord e Scirocco al Sud, situazione critica fino a metà settimana

Addio a Tony Dallara, voce simbolo della musica italiana anni Cinquanta

16 Gennaio 2026
Il cantante Antonio Lardera, noto come Tony Dallara, è morto a 89 anni. La sua carriera ha segnato un’epoca con...
Read More
Addio a Tony Dallara, voce simbolo della musica italiana anni Cinquanta

Dipendenti parlano di “gestione disinvolta” del Garante della Privacy

16 Gennaio 2026
Testimonianze interne segnalano viaggi, spese elevate e procedure opache dei membri del collegio guidato da Pasquale Stanzione Emergono testimonianze interne...
Read More
Dipendenti parlano di “gestione disinvolta” del Garante della Privacy

Allarme droni a Spezia, prefettura convoca riunione sulle minacce

16 Gennaio 2026
Sorvoli sospetti su obiettivi sensibili della provincia preoccupano le autorità, indagini in corso Allarme droni a Spezia dopo ripetuti sorvoli...
Read More
Allarme droni a Spezia, prefettura convoca riunione sulle minacce

US-Taiwan trade agreement: tariff cuts and Beijing’s anger

16 Gennaio 2026
Washington and Taipei sign a deal on tariffs and semiconductors, triggering a strong reaction from China The US Department of...
Read More
US-Taiwan trade agreement: tariff cuts and Beijing’s anger
In Iran oltre 3000 manifestanti uccisi, repressione e blackout internet permanente In Iran oltre 3000 manifestanti uccisi,... 17 Gennaio 2026
World Pizza Day, le pizze bandiera dei maestri pizzaioli in tutta Italia World Pizza Day, le pizze bandiera... 17 Gennaio 2026
Morto il presidente della Fiorentina Commisso Morto il presidente della Fiorentina Commisso 17 Gennaio 2026
Propaganda russa sulla guerra in Ucraina: i numeri smentiscono la narrativa del Cremlino Propaganda russa sulla guerra in Ucraina:... 17 Gennaio 2026
Board of Peace per Gaza: Trump presiede nuovo organismo Usa per transizione post-conflitto Board of Peace per Gaza: Trump... 17 Gennaio 2026
Maltempo in italia: neve al Nord e Scirocco al Sud, situazione critica fino a metà settimana Maltempo in italia: neve al Nord... 17 Gennaio 2026
Addio a Tony Dallara, voce simbolo della musica italiana anni Cinquanta Addio a Tony Dallara, voce simbolo... 16 Gennaio 2026
Dipendenti parlano di “gestione disinvolta” del Garante della Privacy Dipendenti parlano di “gestione disinvolta” del... 16 Gennaio 2026
Allarme droni a Spezia, prefettura convoca riunione sulle minacce Allarme droni a Spezia, prefettura convoca... 16 Gennaio 2026
US-Taiwan trade agreement: tariff cuts and Beijing’s anger US-Taiwan trade agreement: tariff cuts and... 16 Gennaio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending