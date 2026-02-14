Furto ad Arezzo: uomo muore dissanguato durante la fuga dopo tentato furto

Connect with us

Cristea Arben, 46 anni, è rimasto infilzato su una barriera anti cinghiali mentre tentava di scappare dopo un furto in villa. Indagini in corso

Tragedia nelle campagne di Gorello – Un uomo di 46 anni, di origine albanese e residente nel Lazio, è morto dissanguato nelle campagne di Arezzo mentre cercava di fuggire dopo un furto in una villa nella zona di Gorello. La vittima è stata identificata come Cristea Arben, già nota alle forze dell’ordine.

L’allarme per il furto è scattato venerdì 13 febbraio alle ore 20:39. In casa non era presente nessuno, ma alcuni parenti che vivono nelle vicinanze, allertati dal sistema di sicurezza, sono intervenuti tempestivamente. I malviventi, vistisi scoperti, hanno abbandonato parte della refurtiva, composta da argenteria e gioielli, e sono fuggiti attraverso i campi.

Durante la fuga, un residente ha esploso due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Poco dopo, dalla campagna sono stati uditi lamenti e, a diverse decine di metri dalle abitazioni, lungo un piccolo torrente, è stato rinvenuto il corpo dell’uomo.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni investigative, la vittima sarebbe caduta tentando di attraversare il corso d’acqua, rimanendo infilzata sul ferro di una recinzione progettata per impedire l’avvicinamento dei cinghiali alle abitazioni. L’impatto ha reciso la vena femorale, causando un’emorragia massiva risultata fatale.

L’autopsia, eseguita all’obitorio dell’ospedale di Arezzo, ha confermato che la causa del decesso è stata uno shock emorragico dovuto a dissanguamento.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Arezzo per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il procuratore della Repubblica di Arezzo, Gianfederica Dito, coordina le indagini.

I due complici della vittima sono riusciti a fuggire e sono attivamente ricercati. Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella zona nelle ore precedenti, tra cui un altro tentativo di colpo intorno alle ore 20 e ulteriori incursioni registrate nei giorni scorsi.

Allarme sicurezza tra i residenti

La vicenda ha riacceso la preoccupazione tra i residenti delle frazioni alle porte di Arezzo, già colpite da un’escalation di furti in abitazione. Sui social si moltiplicano commenti di paura ed esasperazione, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per rintracciare i complici e chiarire tutti i dettagli del caso.

(con fonte AdnKronos)

