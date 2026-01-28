Divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio dopo gli scontri in A1

Video
Il ministro dell’Interno Piantedosi ferma le trasferte fino a fine stagione
Scatta il divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio dopo i violenti scontri avvenuti sull’autostrada A1. La decisione è stata adottata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha disposto lo stop agli spostamenti organizzati delle due tifoserie fino al termine della stagione calcistica.
Il provvedimento, secondo quanto si apprende, non riguarderà il derby Roma-Lazio, ancora da calendarizzare ma al momento previsto per il 17 maggio, in quanto non sono previsti movimenti di tifoserie ospiti.
Gli episodi che hanno portato alla misura restrittiva risalgono alla scorsa domenica, quando la polizia è intervenuta lungo la carreggiata nord dell’A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, dopo la segnalazione di un gruppo di persone con il volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando. All’arrivo delle forze dell’ordine, i partecipanti agli scontri si erano già allontanati.
Successivamente, ottanta tifosi della Lazio sono stati intercettati e identificati al casello di Monte Porzio Catone. Il gruppo rientrava dalla trasferta di Lecce a bordo di van e auto private ed è stato fermato dopo la notizia di un contatto avvenuto nel territorio di Frosinone con ultras del Napoli. Secondo la ricostruzione, i gruppi si sarebbero fermati lungo l’autostrada, scendendo dai veicoli per affrontarsi sulla carreggiata.
Durante i controlli, dall’interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale sono stati lanciati sul ciglio della strada oggetti atti a offendere e coltelli da cucina. Il materiale è stato sequestrato e i passeggeri accompagnati in Questura per gli accertamenti.
Altri tifosi laziali, che viaggiavano su un pullman, sono stati intercettati nella zona di piazza Don Bosco dopo aver tentato di sottrarsi ai controlli. Alcuni di loro sono stati trovati in possesso di taglierini e petardi. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati anche caschi, aste e materiale pirotecnico.
Alla luce della gravità degli episodi, il Viminale ha ritenuto necessario adottare il divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio come misura di prevenzione per evitare ulteriori incidenti e garantire l’ordine pubblico nelle ultime giornate di campionato.
(con fonte AdnKronos)
