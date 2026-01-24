Bonus sociali in bolletta 2026: sale la soglia Isee

Arera aggiorna i requisiti per accedere agli sconti automatici su luce, gas, acqua e rifiuti: nuovi limiti in vigore dal 1° gennaio 2026

Cambiano i requisiti economici per accedere agli sconti sulle utenze domestiche. Con l’avvio del nuovo anno, bonus sociali in bolletta 2026 diventano accessibili a una platea più ampia di famiglie grazie all’aggiornamento delle soglie Isee stabilito da Arera.

Dal 1° gennaio 2026, la soglia Isee per ottenere automaticamente i bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti sale da 9.530 euro a 9.796 euro. Rimane invece invariato il limite di 20.000 euro per i nuclei familiari numerosi con almeno quattro figli a carico.

L’adeguamento rientra in quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 ed è basato sull’andamento medio, negli ultimi tre anni, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il sistema dei bonus sociali in bolletta 2026 prosegue quindi il suo aggiornamento automatico per tenere conto dell’evoluzione del costo della vita.

Il meccanismo dei bonus sociali è stato introdotto nel 2007 e progressivamente esteso a più servizi essenziali. Gli sconti vengono applicati direttamente in bolletta, senza necessità di presentare domande specifiche, e variano in base alla tipologia di utenza.

Per l’energia elettrica è prevista una riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte. Sul gas naturale lo sconto è pari al 15% della spesa, al netto delle imposte. Per il servizio idrico, che comprende acquedotto, fognatura e depurazione, il bonus garantisce una fornitura agevolata pari a 50 litri per abitante al giorno. Per il servizio rifiuti, infine, è previsto uno sconto del 25% sulla Tari o sulla tariffa corrispettiva dovuta.

Le famiglie che rientrano nei requisiti possono beneficiare dei bonus sociali in bolletta 2026 in modo automatico e cumulativo presentando all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), necessaria per il calcolo dell’Isee. Una procedura che consente di accedere agli sconti senza ulteriori adempimenti.

(con fonte AdnKronos)