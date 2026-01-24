Bonus sociali in bolletta 2026: sale la soglia Isee

Video
-
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
Arera aggiorna i requisiti per accedere agli sconti automatici su luce, gas, acqua e rifiuti: nuovi limiti in vigore dal 1° gennaio 2026
Cambiano i requisiti economici per accedere agli sconti sulle utenze domestiche. Con l’avvio del nuovo anno, bonus sociali in bolletta 2026 diventano accessibili a una platea più ampia di famiglie grazie all’aggiornamento delle soglie Isee stabilito da Arera.
Dal 1° gennaio 2026, la soglia Isee per ottenere automaticamente i bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti sale da 9.530 euro a 9.796 euro. Rimane invece invariato il limite di 20.000 euro per i nuclei familiari numerosi con almeno quattro figli a carico.
L’adeguamento rientra in quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 ed è basato sull’andamento medio, negli ultimi tre anni, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il sistema dei bonus sociali in bolletta 2026 prosegue quindi il suo aggiornamento automatico per tenere conto dell’evoluzione del costo della vita.
Il meccanismo dei bonus sociali è stato introdotto nel 2007 e progressivamente esteso a più servizi essenziali. Gli sconti vengono applicati direttamente in bolletta, senza necessità di presentare domande specifiche, e variano in base alla tipologia di utenza.
Per l’energia elettrica è prevista una riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte. Sul gas naturale lo sconto è pari al 15% della spesa, al netto delle imposte. Per il servizio idrico, che comprende acquedotto, fognatura e depurazione, il bonus garantisce una fornitura agevolata pari a 50 litri per abitante al giorno. Per il servizio rifiuti, infine, è previsto uno sconto del 25% sulla Tari o sulla tariffa corrispettiva dovuta.
Le famiglie che rientrano nei requisiti possono beneficiare dei bonus sociali in bolletta 2026 in modo automatico e cumulativo presentando all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), necessaria per il calcolo dell’Isee. Una procedura che consente di accedere agli sconti senza ulteriori adempimenti.
LE ULTIME NOTIZIE
Omicidio a Bolton, uccisa Gloria De Lazzari: fermato il presunto assassino
Sci, Franzoni vince la discesa di Kitzbühel
Carmen al Teatro Verdi di Pisa, trionfo per Beatrice Venezi
Scarcerazione di Jacques Moretti, l’Italia protesta formale con la Svizzera
Bonus sociali in bolletta 2026: sale la soglia Isee
Strategia di Difesa Nazionale 2026 del Pentagono: meno aiuti agli alleati
Maltempo nel weekend 24 e 25 gennaio: pioggia diffusa e neve a bassa quota
Sinner agli ottavi degli Australian Open 2026 dopo la vittoria su Spizzirri
Archiviazione denuncia contro Julio Iglesias, tribunale spagnolo si dichiara incompetente
Scarcerazione di Jacques Moretti, il governo italiano: “Un oltraggio alle vittime”
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
International-News24 ore ago
Trump administration pursuing regime change in Cuba with Cuban-American support
-
News21 ore ago
Omicidio di Federica Torzullo, l’autopsia mette in dubbio racconto marito
-
Sport7 ore ago
Sinner agli ottavi degli Australian Open 2026 dopo la vittoria su Spizzirri
-
Primo Piano21 ore ago
Scarcerazione di Jacques Moretti, il governo italiano: “Un oltraggio alle vittime”
You must be logged in to post a comment Login